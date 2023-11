Den kristne avisa Norge Idag åpner for mulig nedbemanning ettersom de i år mottar omtrent 500 000 kroner mindre i pressestøtte enn i fjor. Det sier sjefredaktør Finn Jarle Sæle til avisa Dagen.

Han bekrefter til avisa at det i utgangspunktet er behov for å kutte ett årsverk, men at han ønsker at folk slutter frivillig,

Overfor Vårt Land påpeker han at situasjonen ikke er dramatisk, men at Norge Idag har som prinsipp at de ikke kan basere seg på å ha mer utgifter enn inntekter.

– Nedgang i pressestøtte, i tillegg til andre faktorer som for tiden svekker avisdriftens økonomi, vil kunne ha det som konsekvens at nedbemanning blir en ønsket prosess. Men omstrukturering kan til dels ha samme effekt, mener Sæle.

– Våre prognoser viser at i løpet av et par års tid er vi nødt til å bli færre og mer effektive. Men dette er ikke noe spesielt for oss, det gjelder hele det norske avislandskapet.

Konflikt bidro til økonomiske utfordringer

Som et resultat av konflikten mellom Sæle og tidligere assisterende redaktør Bjarte Ystebø om hvem som skulle være sjefredaktør i avisa, betalte Norge Idag etterlønn til flere ansatte. Noen fikk etterlønn i opptil seks måneder, mens Ystebø hadde en etterlønnsavtale på ett år. Det bekreftet Ystebø til Vårt Land i juni.

På spørsmål om disse avtalene har skapt utfordringer for avisas økonomi, svarer Sæle:

– De har sin egen straff i form av at det krever mer inntekter og mindre utgifter for å få disse i havn.

Ifølge Sæle er Norge Idag kjent for sine generøse sluttavtaler.

– Er dere i dialog med noen ansatte som kan tenke seg å benytte seg av dette i denne situasjonen?

– Det kan jeg ikke gå mer inn på nå.

Hva bestod konflikten i?

Bjarte Ystebø mente at konflikten ikke handlet om hvem som skulle lede avisa, men om en endring i eiersituasjonen. Det sa han til Egil Svartdahl på programmet «Plussprat» i september i fjor.

Det var utpå høsten i fjor at Ystebø, ifølge ham selv, fikk vite at det skulle foregå en aksjeemisjon, som ville få som konsekvens at Sæle-familien ville få større kontroll med driften. Samtidig kom signalene om at Sæle likevel ikke ville gi seg som sjefredaktør.

– Det startet som en saklig uenighet om en emisjon som styret foreslo. Emisjonen var egnet til å endre hele bevegelsens karakter. Da Norge Idag ble til, var det på en forutsetning om at avisen skulle eies av de mange, ikke kontrolleres av noen få, sa Ystebø til Vårt Land samme måned.

Ifølge ham utviklet det seg etter hvert til en maktkamp.

Det spisset seg til på generalforsamlingen i slutten av juni, hvor flertallet av aksjonærene ga sin støtte til sjefredaktør Finn Jarle Sæle.

1. august i fjor meldte Ystebø selv i en pressemelding at han gikk av som assisterende redaktør i avisen.

---

Norge Idag

Konservativ, kristen ukeavis, med base i Bergen.

Startet opp i 1999, av Finn Jarle Sæle.

Rundt 11.000 abonnenter, utgitt én gang i uka.

---

