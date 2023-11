Vil ha stortstilt utbygging av Ungdom i Oppdrags hovedbase. Men kommunen sier nei

I mars i år kunngjorde misjonsorganisasjonen Ungdom i Oppdrag at de ønsker å utvide hovedkontoret på Grimerud gård i Stange i Innlandet med 80 til 100 millioner kroner over de neste 10-15 årene.

I høst har de imidlertid fått blankt avslag fra planavdelingen i Stange kommune. Det melder lokalavisen Stangeavisa.

Utbyggingen innebærer nemlig å bygge på et åtte dekar stort område med dyrket mark. Det bryter med kommuneplanens intensjon for området, slår planavdelingen fast.

Det aktuelle området ble omgjort til dyrket mark i kommunens arealplan i 2020.

Håper på politisk løsning

Onsdag skal saken diskuteres i kommunens planutvalg. Kommunedirektøren foreslår at saken legges frem til politisk behandling.

Senterleder Dag Jax ved Grimerud håper politikerne vil snu administrasjonens avslag.

– Politikerne har gitt oss positive signaler om at de ønsker videre utvikling i Stange, så vi håper de kan hjelpe oss å finne en løsning, sier Jax til Vårt Land.

DTS-UIO Grimerud GÅRD: Grimerud gård huser Ungdom i Oppdrags hovedkontor. I tillegg går en rekke studenter hvert år på Disippeltreningsskole (DTS) på gården. (Giulia Troisi )

– Opplever eksplosiv vekst

Ungdom i Oppdrags byggeplan innebærer et oppgradert kjøkken, utvidet møtesal og matsal, samt nye leiligheter og kontorer. Samlet ønsker de å utvide med rundt 7.000 kvadratmeter.

Jax opplyser at utbyggingen er nødvendig som følge av sprengt kapasitet for medarbeidere og gjester som bor på basen. I fjor satte de opp et midlertidig brakkerigg med 42 rom for å hjelpe på kapasiteten.

– Vi opplever en eksplosiv vekst og har nesten ikke plass til å ha gjester hos oss. Da må vi gjøre det vi kan for å legge til rette for at dem som har lyst å jobbe frivillig og har et engasjement for misjon får mulighet til det.

Han opplyser at rundt 160 medarbeidere og studenter er tilknyttet basen. Omtrent to tredjedeler av dem bor på basen.

Ungdom i Oppdrag drives i sin helhet av frivillige medarbeidere. I stedet for å få utbetalt lønn fra organisasjonen, sørger de for støttepartnere som gir penger til livsopphold.

Får støtte fra politikere

Leder for planutvalget i kommunen, Aasa Gjestvang (Sp), håper de klarer å finne en løsning.

– Jeg kan ikke love noe som helst, men jeg håper vi sammen skal lykkes med at Grimerud får muligheten til å ivareta de som i dag bruker brakkeriggen, samt sikre utviklingsmulighetene, sier hun til Stangeavisa.

Også varaordfører Truls Gihlemoen (FrP) er innstilt på å finne en løsning.

– Grimerud er viktig for Stange. En stor arbeidsplass og skole, som rekrutterer mange fastboende til kommunen. Vi ønsker å bidra for å finne en løsning på utbyggingsbehovet de har, noe jeg mener bør være mulig, sier Gihlemoen til avisen.

---

Grimerud gård

Organisasjonen Ungdom i Oppdrags hovedsenter, som huser bl.a. Proklamedia, Ungdom i Oppdrags familiearbeid og Ungdom i Oppdrags nasjonalkontor.

Driver bibelskoler (DTS m.m.) og har omkring 70-80 studenter i året.

Ungdom i Oppdrag flyttet inn i 1975. Deler av stedet ble kjøpt i 1986. Ungdom i Oppdrag kjøpte hele Grimerud i 2014.

Stabsgruppen representerer over 20 nasjonaliteter.

Det drives også aktiv gårsdrift på gården.

Grimerud ledes av Lone og Dag Jax.

---