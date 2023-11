Ut til verden, inn til Kristus

– Målet mitt er å leve eit liv til ære for Jesus og bruke det eg har fått frå Gud til å tjene Hans rike og gå i det Han kallar meg til, seier Anne Justnæs (20).

Ho har vakse opp i Kristiansand og kjem frå ein kristen familie og har vore aktiv i eit kristent miljø heile livet.

Foto-prosjekt: Min båt er så liten (Matilde Solsvik)

– Eg var ofte på ungdomsmøte fredag, laurdag, søndag og mandag kveld kvar veke, fortel ho.

Her sit ho i møtesalen på leirstaden Havglimt på sørlandet sommaren 2022.

Ho har brukt det siste halve året på DTS, ein disippeltreningsskule arrangert av organisasjonen Ungdom i oppdrag.

– Eg har sidan eg var liten hatt eit stort hjerte for andre menneske og har drøymd om å reise til Afrika for å hjelpe folk, seier Justnæs og fortel at dette er noko ho i seinare tid har forstått at Gud har lagt på hjartet hennar.

For ho vart DTS ein stad kvar ho fekk sjå at Gud hadde gjeve ho eit hjarte for misjon og gjort ho meir frimodig til å dele om Jesus. Ho skal bruke det neste året på å vere leiar på ein annan disippeltreningsskule for å utruste andre til å fortelje om Jesus.

---

Min båt er så liten

Matilde Solsvik er ein 23 år gamal norsk fotojournalist og dokumentarfotograf frå Øygarden, utanfor Bergen. Matilde Solsvik er utdanna ved Bilder Nordic School of Photography i Oslo og har jobba i Vårt Land, men er no nynorskpraktikant i NRK i Førde.

I mars 2023 vann Matilde Solsvik to prisar under Årets Bilde-utdelinga. Ho vann prisen som Årets Nykommar for prosjektet Min båt er så liten og første plass i Åpen Klasse for prosjektet Bobla, kvar ho utforska sitt forhold til sine eigne besteforeldre og møtet mellom den yngre og den eldre generasjonen. I prosjekta hennar utforskar ho tema som religion, kultur og identitet.

---

