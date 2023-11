Tidligere generalsekretær ber Misjonskirken revurdere medlemskap for homofile

I forrige uke ble det kjent at Misjonskirken Norge har bestemt seg for å opprettholde ordningen med at mennesker som lever i homofile forhold ikke kan være medlemmer av lokale menigheter.

Det begrunnes i foreningsmodellen som Misjonskirken er organisert etter. Den fungerer slik at dersom man blir medlem, er man valgbar til alle roller. Misjonskirkens teologiske syn er homofile samboende ikke kan ordineres til pastorer eller åndelig lederskap.

– Et dilemma

Beslutningen har fått en blandet mottakelse i kirkesamfunnet.

– Jeg er glad for at Misjonskirken er tydelig på at ekteskapet er for mann og kvinne, og det gleder meg at det ikke er aktuelt at homofile kan ordineres til pastorer eller åndelig lederskap, og det tror jeg er viktig å holde fast på. Men jeg er for min del er åpen for å vurdere medlemskap.

Det sier Bjørn Øyvind Fjeld. Han har tidligere vært generalsekretær i Misjonskirken Norge og rektor ved Ansgarskolen.

Misjonskirkens vedtak er en videreføring av et vedtak i 2004, som Fjeld var med på å utforme. Nå mener han Misjonskirken bør revurdere valget om å si nei til homofile medlemmer.

– Hvis vi tror at det finnes trofaste homofile som har møtt Jesus og ber om å få høre Herren til, er det et dilemma at de ikke får tilhøre våre menigheter.

Uenig om A- og B-medlemmer

Nåværende generalsekretær Siri Iversen har tidligere fortalt til Vårt Land at de sier nei til en modell som åpner for medlemskap uavhengig av samlivsform, men som setter grenser for hvem som kan ha lederverv. Det gjøres for å unngå såkalt «A- og B-medlemmer» i kirkesamfunnet.

Det er ikke Fjeld enig i.

– Det argumentet tror jeg ikke på. Da har vi i tilfelle hatt A- og B-medlemmer hele tiden. Medlemskap gir stemmerett, men ikke en automatisk rett til å bli leder, heller ikke for heterofile. Skillelinjen går ikke mellom heterofile og homofile, men mellom dem som har tillit og dem som ikke har det. Og tillitskriteriene for åndelig lederskap må hentes fra Bibelen.

– Dersom en som lever i et likekjønnet forhold har tillit i sin menighet, bør han da kunne bli leder i sin menighet?

– Slik jeg forstår pastoralbrevene i Bibelen er det ingen åpning for samlevende homofile i åndelig lederskap, sier Fjeld.

Jeg tror ikke vi kan leve med dette i lengden. — Sten Sørensen, pastor i Misjonskirken Stavanger

– Kan ikke leve med dette i lengden

Pastor og Sarons Dal-styreleder Sten Sørensen har de siste seks årene vært pastor i Misjonskirken Stavanger. Han mener hovedstyrets vedtak er krevende.

– Dette vil ramme mennesker, og det rammer våre medlemmers familier. Jeg tror dette vil bli utfordrende for Misjonskirken i fremtiden, ikke minst for å få kirkesamfunnet til å holde sammen.

Sten Sørensen (Morten Marius Larsen)

Han betegner seg selv som konservativ i spørsmålet.

– Bør Misjonskirken tenke nytt om organisasjonsformen?

– Jeg tror ikke de har noe valg, for det kommer etter hvert sterke innvendinger. Inngangen ved kirkens ytterdør blir så høy, og det settes spørsmålstegn ved om Guds menighet er inkluderende og for alle. Og hvem kan da bli stående til slutt, spør han.

– Jeg tror ikke vi kan leve med dette i lengden, legger han til.

Har vist skjønn om samboende medlemmer

Han viser til at situasjonen er annerledes i kirkesamfunn som Baptistsamfunnet og Pinsebevegelsen, hvor omvendelse og dåp er tilstrekkelig for medlemskap.

– Da kommer ikke spørsmål om et hellig liv og hvordan man praktiserer Bibelen opp ved medlemskap. Om Misjonskirken hadde blitt etablert i dag, tror jeg ikke det ville blitt med denne foreningsmodellen. Men vi må bruke tid, og bruke innestemme på begge sider for å se hvordan man kan være inkluderende samtidig som Bibelen er rettesnor for liv og lære.

Som pastor har han møtt på et tilsvarende problem i møte med medlemmer som er samboere. Det er særlig krevende når bare én part ønsker å gifte seg, forteller han.

I noen tilfeller har han valgt å likevel ta opp samboende medlemmer.

– Man må vise et pastoralt skjønn, og det er det også en åpning for. For meg har det vært troen som har vært avgjørende når de har blitt medlem, sier Sørensen.

– En enorm lettelse

Gjermund Igland, pastor i Arendal misjonskirke, er på sin side svært takknemlig for Misjonskirkens vedtak.

LETTET: – Jeg kan ikke forstå hvordan det er mulig å organisere seg på en måte som anerkjenner det som Bibelen sier er synd, sier Gjermund Igland, pastor i Arendal misjonskirke. (Privat)

– For meg er det en enorm lettelse at Misjonskirken har landet der. Jeg har vanskelig for å forstå at det er mulig å gjøre noe annet når man sier at Bibelen entydig omtaler likekjønnet samliv som brudd på Guds ord.

Han påpeker likevel at homofile skal møtes med respekt og empati.

Igland har tidligere vært pastor i Oslo misjonskirke Betlehem, og har vært svært kritisk til at ledelsen i hans tidligere menighet har anbefalt å åpne opp for at dem som lever i likekjønnede forhold kan ha medlemskap og tjeneste.

– Er det tid for å se på organisasjonsform som kan åpne for medlemskap for homofile?

– Det ligger som en grunnstein i Misjonskirken at Bibelen er eneste rettesnor for tro, liv og lære. Da kan jeg ikke forstå hvordan det er mulig å organisere seg på en måte som anerkjenner det som Bibelen sier er synd.

Misjonskirken Norge

Frivillig organisasjon og kristent trossamfunn stiftet i 1884.

Het frem til 2016 Det Norske Misjonsforbund.

Har omtrent 11 500 medlemmer (per utgangen av 2019) og 91 menigheter rundt i Norge.

Medlemmene har samvittighetsfrihet rundt lærespørsmål som dåp, nattverd.

Kriteriene for medlemskap i lokale menigheter er at man «ved troen på den treenige Gud har tatt imot frelsen i Kristus Jesus», «ønsker å leve etter Guds ord» og «ønsker å dele fellesskap og ansvar sammen».

Man kan være medlem av lokale menigheter uten å være medlem av trossamfunnet Misjonskirken Norge. Derfor kan man for eksempel være medlem av Den norske kirke og samtidig medlem av en lokal misjonsmenighet.

Kilder: Kirkesamfunn i Norge, innføring i kirkekunnskap, mknu.no, Siri Iversen

