Går fra misjonskirke til en av Norges største baptistmenigheter

– Etter mye omtanke og bønn fikk jeg fred, og ikke minst lyst, til å si ja til den oppgaven.

Det sier Sten Sørensen, som blir pastor i Ålgård baptistmenighet i Rogaland fra neste sommer.

Det melder han selv på Facebook onsdag.

Menigheten kunngjorde i sommer at han gir seg som pastor i Misjonskirken Stavanger etter seks år, og at ny hovedpastor blir Elisabeth Heggheim Thorsen.

[ Sten Sørensen om sin nye etterfølger: – Hun er en visjonær ]

Fortsetter som misjonsleder

Ålgård baptistmenighet er en av landets største baptistmenigheter. KrF-leder Olaug Bollestad er blant dem som tilhører menigheten.

– Det er en menigheten som har rike og lange tradisjoner, og har et stort nedslagsfelt i kommunen. Jeg håper vi kan fortsette på det gode sporet, og være en brennende, evangelisk lokalmenighet, sier Sørensen.

Til tross for at Sørensen de siste årene har fungert som pastor i Misjonskirken, har han lang erfaring fra Baptistsamfunnet. Det var der han utdannet seg til forkynner for rundt 50 år siden, og gjennom sin tjeneste har han forkynt i baptistmenigheter over hele landet.

– Jeg kommer til gode venner, og ikke et fremmed miljø. I en periode nå skal jeg skal stå tett sammen med dem, og det gleder jeg meg til.

Sørensen vil jobbe i menigheten i en 60 prosents stilling. Han vil fortsatt fungere som styreleder i misjonsorganisasjonen Troens Bevis i Sarons dal, og vil fortsatt være der én dag i uken.

– Appetitt på livet og tjenesten

Sørensen er i dag 70 år. Han har likevel ingen planer om å sakke ned tempoet.

– Gud har gitt meg en god helse. Jeg opplever en stor glede over å få forkynne, og å være pastor gir meg energi.

– Du har ingen planer om å pensjonere deg?

– Jeg håper det er et godt stykke unna. Alder er ofte et tall, så lenge man har helsen og det mentale med seg. Jeg har en veldig appetitt på livet og tjenesten, og er takknemlig for å fortsatt stå i tjeneste.