Enda en metodistmenighet skal stemme over framtida: – Er preget av situasjonen

Hvittingfoss metodistmenighet kan bli den første som forlater Metodistkirken i Norge med bakgrunn i diskusjonene omkring vielse av likekjønnede par, samt ordinasjon av homofile og lesbiske.

Pastor Andreas Kjernald sier til Vårt Land at det er naturlig at menigheten må ha en avstemning.

– Alle menigheter må gjøre en vurdering i denne saken, og Hvittingfoss har bestemt at vi skal ha en menighetskonferanse.

Han ønsker ikke å kommentere hva han selv håper skal bli resultatet.

Dagen meldte saken først.

Vil videre

Andreas Kjernald er pastor i Hvittingfoss menighet. (Morten Marius Larsen)

Å melde menigheten ut av Metodistkirken krever to tredjedels flertall.

– Menigheten har det åndelig sett bra, men er preget av situasjonen. De ønsker nok å komme videre, sier Kjernald.

Avstemningen skal skje i slutten av november. Kjernald er også pastor i Skien metodistmenighet. Ifølge ham har denne menigheten foreløpig ingen planer om å gjøre en avstemning.

Bergensmenighet valgte å bli

Tidligere i høst avgjorde Centralkirken i Bergen gjennom en avstemning at de ønsker å bli værende i Metodistkirken.

Pastor Dag Martin Østevold hadde håpet på et annet resultat, og sa opp sin stilling i menigheten da avgjørelsen var tatt.

– Det er klart at på en måte så kjennes det veldig vemodig. Dette er min barndoms menighet og den menigheten som har sendt meg ut i tjeneste, og jeg har familien min i denne menigheten, sa Østevold til Vårt Land i oktober.

– Men for meg så har hensynet til det læremessige standpunktet betydd mer. Så jeg har en veldig ro for at jeg har tatt en riktig beslutning. Jeg kjenner full fred for det.

---

Metodistkirken i Norge

Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church.

46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer.

Praktiserer barnedåp.

Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete.

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

---

Avgjørelse på høyeste nivå neste år

Det var på Norges Kristne Råds generalforsamling i mars at Nordens biskop, Christian Alsted, sa at Metodistkirken i Norge i nær framtid vil åpne for å vie to av samme kjønn til ektepar.

I sommer bekreftet Metodistkirkens Årskonferanse at det er prester og diakoner med vigselsrett som avgjør hvem de ønsker å vie.

Kirken kan ennå ikke formelt åpne for vigsel av to av samme kjønn, ettersom United Methodist Church, som de tilhører, ikke avgjør dette før på neste års Generalkonferanse.

På Årskonferansen ble det klart at dersom flere ønsker det, vil det opprettes et nettverk for prester, diakoner og menigheter som står for Metodistkirkens tradisjonelle ekteskapssyn.

Vårt Land har tidligere skrevet om splittelsen i United Methodist Church omkring disse teologiske spørsmålene, og veien videre.

---

Metodistkirkens struktur (United Methodist Church)

Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.

(nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter. Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.

(regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region. Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden.

Kilde: metodistkirken.no

---