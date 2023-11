Olav Fykse Tveit tildeles Den Kongelige Norske Fortjenstordenen

Under en seremoni i Bispedømmegården i Oslo ble Olav Fykse Tveit tildelt Den Kongelige Norske Fortjenstordenen med graden kommandør.

Utmerkelsen er den nest høyeste sivile ordenen som fortsatt deles ut i Norge. Den tildeles ifølge statuttene «som belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten».

Fykse Tveit tildeles ordenen for sitt internasjonale arbeid i Kirkenes Verdensråd, hvor han var generalsekretær fra 2010 til 2020.

– Det er en ære å få anerkjennelse for noe man har lagt mye arbeid i, så det er absolutt en personlig oppmuntring. Men jeg tenker også det er fint at denne type arbeid blir anerkjent av det offisielle Norge, sier Fykse Tveit.

Gratuleres

Fykse Tveit legger også til at han ikke er aleine om det han arbeidet han utførte som generalsekretær, og viser til at han både har høstet frukter av de som har gått før ham, og at han hadde mange rundt seg både i Norge og i verdensrådet da han arbeida som generalsekretær.

Nåværende generalsekretær Jerry Pillay gratulerer sin forgjenger. I et brev til Fykse Tveit skriver han:

– Gjennom din tidlige tjeneste for Den norske kirke, deretter din periode som generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, og ditt seinere virke som preses, har du endra landskapet i den økumeniske bevegelsen og styrka effektiviteten av dens tiltak og påvirkningsarbeid i verden.