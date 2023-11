Nå er ankedommen mot Paivi Räsänen klar

I starten av september behandlet ankedomstolen i Helsingfors saken mot tidligere partileder og innenriksminister Päivi Räsänen. Räsänen, som fortsatt er medlem av den finske riksdagen som representant for Kristdemokraterna, står tiltalt for å ha brutt finsk straffelov i sin omtale av homofili og homofile.

Da saken gikk for tingretten i fjor endte dommen med full frifinnelse. Den finske riksadvokaten valgte å anke denne kjennelsen, og har lagt ned påstand om straff på 120 dagsbøter for Räsänen.

Nå er utfallet av saken klar: Hun frifinnes på alle punkter.

Det skriver avisen Hufvudstadsbladet.

– Jeg er svært lettet. Retten har opprettholdt avgjørelsen til tingretten, som anerkjenner alle sin rett til ytringsfrihet, sier Räsänen i en pressemelding fra organisasjonen Alliance Defending Freedom, som har gitt henne juridisk bistand i retten.

Aktor: Krenket homofiles menneskeverd

I ankesaken hevdet aktor Anu Mantila at Räsänens uttalelser generelt, og en samlivspamflett fra 2004 spesielt, hadde krenket homofiles menneskeverd og ført til intoleranse, forakt og hat mot homofile.

I pamfletten skriver Räsänen blant annet at det er vitenskapelig bevist at «homoseksualitet er en psykososial utviklingsforstyrrelse».

Räsänen sa på pressekonferansen at hun ikke kjenner seg igjen i denne framstillingen. Framstillingen ble også bestridt av forsvarsadvokaten. Räsänen skal i rettssaken flere ganger ha sagt at hun ikke ser homofile som mindreverdige, eller at de ikke er skapt av Gud.

Les mer om bakgrunnen for rettssaken. Vårt Land var på plass i rettsrunden i 2022: Få med deg vår reportasje fra rettssalen her.

Varsler pressekonferanse

På en pressekonferanse sier Räsänen at hun håper saken nå er avsluttet. Aktor har nå 60 dager på seg til å anke til Høyesterett.

– Om det skjer er jeg forberedt på å forsvare ytringsfriheten i Høyesterett og også i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, sier Räsänen ifølge Hufvudstadsbladet.

---

Tiltalen

Päivi Räsänen er tiltalt for å ha brutt den finske straffelovens paragraf 11–10 om «hets mot folkegrupper»

Räsänen ble frifunnet da saken gikk for tingretten i 2022, men den finske riksadvokaten anket frifinnelsen.

Politikeren står tiltalt for innholdet i en samlivspamflett fra 2004, et innlegg på sosiale medier i 2019 og et radioinnslag fra samme år.

---