Drastisk nedgang: Halvparten så mange døper seg i Jehovas vitner

I 2019 var det over 300.000 mennesker som lot seg døpe som et Jehovas vitne. Tre år seinere var det under halvparten så mange som gjorde det samme. I samme periode har en halvering skjedd i Norge også - 204 til 109. Det viser offisielle dåpstall fra Jehovas vitner (se faktabokser nederst i saken).

Talsperson i Jehovas vitners informasjonsavdeling i Skandinavia, Jørgen Pedersen, skriver følgende om dåpstallene i en e-post til Vårt Land:

«Vi tror at de som tilber Gud må gjøre det av egen fri vilje. Det å bli et Jehovas vitne er derfor en frivillig og en informert beslutning, og vi praktiserer ikke barnedåp. Derfor er det bare naturlig at antall personer som innvier seg til å tjene Gud varierer fra år til år.»

I Jehovas vitner må man før man bli døpt ha en samtale med sin menighets dømmende utvalg, som består av minst tre såkalte eldste. Etter samtalene vil de tre eldste snakke sammen og bli enige om personen er klar eller ikke klar til å bli døpt.

Peker på pandemien

I perioden 2010 til 2020 er det høyeste tallet på verdensbasis 303.866 (2019) og det laveste 241.994 (2020). Men de to neste årene skjer det en gradvis drastisk nedgang med 171.393 døpte i 2021 og så 145.552 i 2022.

Pedersen mener koronapandemien må ta en god del av skylda.

«Under covid-19 pandemien innstilte Jehovas vitner den fysiske forkynnelsen over hele jorden. I mange land var ikke teknologien like tilgjengelig, og dette kan ha forhindret de lokale Jehovas vitner å forkynne like mye som før pandemien. Det er sannsynlig at tallene fra 2021 og 2022 er påvirket av dette.», skriver Pedersen.

Jørgen Pedersen, talsperson i Jehovas vitner.

Rolf Furuli, som har vært en sentral figur i Jehovas vitner nasjonalt og internasjonalt i nesten 60 år, er enig i at pandemien sannsynligvis er hovedgrunnen til halveringen av dåpstall.

– Under pandemien kunne man ikke ha fysiske møter, men man måtte møte på Zoom eller ringe hverandre. Forkynnelsen uteble, og derfor er pandemien en vesentlig del av grunnen til at dåpstall har gått ned.

Furuli er selv døpt, men ble i 2020 ekskludert etter at han utga boka My beloved religion – and the Governing Body, hvor han kritiserer trossamfunnets toppledelse i New York.

FURULI: – De som er i det styrende råd i dag har kommet med flere utsagn om at man skal kunne døpe seg tidlig. Så jeg tror ikke grunnen til at det generelt er færre som døper seg, skyldes for eksempel færre barnedåper, sier Rolf Furuli. (Håvard Sæbø)

Mener forkynnelsen har tapt seg

Furuli mener man kan peke på andre grunner for hvorfor dåpstallene har gått ned. Selv mener han for eksempel at kvaliteten på forkynnelsen har tapt seg blant vitnene.

– Etter 2. verdenskrig var parolen at alle vitner skulle foreta en grundig studie av Bibelen slik at de kunne svare på spørsmål om tro. Da var bibelkunnskapene enestående. Men i det 21. århundre er det ikke lenger noen oppfordring til å studere Bibelen, og man legger heller vekt på meditasjon. Som et resultat er bibelkunnskapene blant forkynnere i dag, veldig lav. Det kan gå utover forkynnelsen, sier Furuli.

Dåpstall nasjonalt 2010-2022

2010: 191

2011: 203

2012: 233

2013: 202

2014: 239

2015: 111

2016: 233

2017: 214

2018: 234

2019: 204

2020: 157

2021: 111

111 2022: 109

Dåpstall globalt 2010-2022

2010: 294.368

2011: 263.131

2012: 268.777

2013: 277.344

2014: 275.581

2015: 260.273

2016: 264.535

2017: 284.212

2018: 281.744

2019: 303.866

2020: 241.994

2021: 171.393

171.393 2022: 145.552

