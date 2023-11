Paven sparker kontroversiell biskop

Den sterkt konservative Strickland har vært biskop i Tyler i den amerikanske delstaten Texas siden 2012. Inntil en ny biskop er på plass vil biskopen i Austin midlertidig overta Stricklands oppgaver, opplyser Vatikanet.

65 år gamle Strickland har tidligere anklaget paven for å undergrave den katolske tro. Han har vært spesielt kritisk til pavens nylige møte om fremtiden for den katolske kirken, der flere omstridte problemstillinger ble diskutert, deriblant hvordan kirken bedre kan ta imot LHBT-katolikker.

Vatikanet varslet tidligere i år at de etterforsker amerikanerens styring av bispedømmet i Texas som følge av påstander om at han kom med doktrinært uortodoske påstander. Vatikanet har ikke offentliggjort resultatet av etterforskningen, og Strickland har tidligere nektet å gi seg i jobben frivillig.

Det er svært sjeldent av paven sparker en biskop. Biskoper er pålagt å gå av når de fyller 75 år, men Vatikanet kan be om at en biskop går av før dersom det er avdekket problemer med styresettet eller andre ting som kan kaste dårlig lys over kirken.