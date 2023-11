Gir hele arven til kristent leirsted

– Vi er bare helt utrolig glad for denne gaven. Vi lover å forvalte pengene på en god måte, sier generalsekretær Helge S. Gaard i Det Norske Misjonsselskap (NMS) til Vestlandsnytt, som omtalte saken torsdag.

Den testamentariske gaven gis til Kjeldsund leirsted, som eies av NMS og ligger i skjærgården i Herøy kommune i Møre og Romsdal.

Den testamentariske gaven kommer fra August Hauge, som døde 1. oktober i år.

En sum på mellom ni og ti millioner er allerede overført. I tillegg skal gården hans også trolig selges, og dermed kan den totale summen bli helt opp mot 12 millioner, opplyser Vestlandsnytt.

Hauge hadde ingen direkte etterkommere, men skal ha vært svært aktiv i NMS. Hauges testamentfullbyrder bekrefter overfor avisen at hele arven gis til leirstedet.

Skal brukes til oppussing

Leirstedet har i lengre tid slitt med dårlig økonomi, og hadde i fjor et underskudd på 600.000 kroner. I tillegg beregner de at leirstedet har et vedlikeholdsetterslep på fire til fem millioner kroner. Det ble opplyst i NMS’ landsstyremøte i oktober i år.

Nå vil organisasjonen bruke de av testamenterte pengene til å oppussing og generell utbedring av leirstedet, opplyser generalsekretæren.

Han opplyser at NMS fra tid til annen får slike testamentariske gaver.

– Men det er langt mellom hver gang det er gaver av slik størrelse som dette, sier Gaard til Vestlandsnytt.

Ville gi til barn og unge

I 2021 ga Hauge et intervju til lokalavisen Vestlandsnytt. Der avslørte han at testamentet var ferdig skrevet.

– Jeg har spart mye penger, og det er bestemt hvor disse skal havne når jeg ikke er her lenger. Testamentet er skrevet, og pengene skal gå til et godt formål, særlig rettet mot barn og unge, sa han til avisen i mars 2021.

Det Norske Misjonsselskap

Ble grunnlagt i Stavanger i 1942, og er dermed Norges eldste misjonsselskap.

Drives som en selvstendig organisasjon med tett tilknytning til Den norske kirke.

Driver arbeid i mer enn 15 land.

I Norge består organisasjonen av rundt 1500 misjonsforeninger. De driver blant annet 13 leirsteder og 50 gjenbruksbutikker.

Kilde nms.no/snl.no

