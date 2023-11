Dansk universitet vil ikke svare på om de tar avstand fra hakekors

En jødisk student, som er anonymisert av sikkerhetshensyn, opplevde at det var tegnet et hakekors i klasserommet da hun skulle møte opp til undervisning mandag 6.november.

– Jeg ble sint, og veldig trist fordi det er så hatefullt. For meg er hakekorset en direkte hyllest til de som prøvde å utslette familien min, forteller hun til danske TV 2.

Universitetet tar ikke avstand fra hakekors

Den anonymiserte studenten sier til nyhetskanalens nettsted at hun ønsker at universitet skal ta avstand fra hakekorset, og legger til at hun ønsker at sånne symboler ikke skal ha noen plass på et universitet. For henne vil det å tillate symbolet være det samme som å si at det ikke finnes noen plass for henne på universitetet, og at hun derfor må vurdere om hun skal avslutte studiene sine.

Københavns universitet sier de har opplevd «hærverk», og kobler hakekorset sammen med andre hendelser der det har blitt tegnet på vegger. Til TV 2 sier presseansvarlig ved universitet, Jasper Steen Winkel, at de tar avstand fra hærverket, men vil ikke si om de tar avstand fra hakekorset som symbol.

– I den konkrete saken dreier det seg om hærverk, hvor en ukjent person blant annet har tegnet hakekors i et klasserom. Det tar vi avstand fra, og det ble fjernet med en gang vi hørte om det, sier han til avisa.

Han presiserer også til avisa at det på universitetet skal være plass til alle synspunkter, uavhengig av politisk ståsted, religion kjønn eller etnisitet så lenge de holder seg innenfor dansk lov.

I dag er det ikke forbudt å bruke hakekorset som symbol i Danmark.

Et økende problem

Etter 7. oktober har det ifølge tv2.dk blitt meldt om 80 tilfeller av hatkriminalitet mot jøder i Danmark. Til sammenligning var det rapportert inn 30 tilfeller i løpet av de første 9 månedene av 2023. Ifølge dansk politi var 57 prosent av religiøst orienterte saker i 2021 knyttet til hatkriminalitet mot jøder.

Den anonymiserte studenten sier at hun har opplevd hets tidligere. Blant annet har hun opplevd å bli ropt etter på veit ut av en synagoge, og at hun har blitt kalt nedlatende ting gjennom barndommen. Situasjonen i det siste har gjort at hun føler seg enda mer utrygg, forteller hun til TV 2.

[ SV kutter nesten all støtte til NLA Høgskolen ]