– Jeg håper vi fra Frikirken kan legge bak oss vårt «pubertetsopprør», og ikke forholde oss til Den norske kirke som noen man er uenig med eller tar avstand fra, sier Jan S. Grøtteland.

I et innlegg i Frikirkens magasin Veien tar han til orde for å få på plass en ny samarbeidsavtale mellom Frikirken i Norge og Den norske kirke (DNK).

– Jeg har siden synodemøtet i 2008 vært svært misfornøyd med at forslaget til en samarbeidsavtale ble nedstemt. Det er en sak som jeg håper vi kan ta opp igjen til ny behandling, sier Grøtteland.

– Hvorfor ble forslag til samarbeidsavtale nedstemt, tror du?

– Jeg tror temaet rører ved noe av Frikirken sin selvforståelse. Store grupper i Frikirken begrunner sitt medlemskap med en form for opposisjon til Den norske kirke. Det blir et slags «pubertetsopprør» som ikke tar slutt, sier han.

– Vi må bli ferdig med det. Vi kan ikke begrunne vår eksistens med forholdet til Den norske kirke og det vi ikke er enige med dem i.

Jan Ståle Grøtteland har hatt ulike roller i Frikirken, som pastor, eldste og utsending. (Privat)

Frikirkens tilblivelse

Han mener det er et stort paradoks at for eksempel metodistene har en formell samarbeidsavtale med Den norske kirke og ikke Frikirken.

– Frikirken står jo nærmere Den norske kirke rent teologisk.

– Hva legger du i ordet «pubertetsopprør»?

– Frikirken ble jo til som en reaksjon på den manglende reformviljen i Den norske kirke, da den ble etablert. Jeg opplever at det fortsatt er et element av opposisjon mot DNK i Frikirken. Vi må kunne stå på egne ben nå, basert på et selvstendig luthersk grunnlag.

Synodeleder Jarle Skullerud kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen.

– Jeg har ikke merket noe til dette pubertetsopprøret siden jeg kom inn i Frikirken i 2004. Jeg tror ikke mange tenker på hvordan vi gikk ut av Den norske kirke i dag. Vi er mer opptatt av å bygge kirke der vi er, og heier på andre kirker som gjør det samme.

Han påpeker at han kjenner Frikirken som en selvstendig og moden kirke som samarbeider bredt i kirkelandskapet, både nasjonalt og internasjonalt.

Frikirken og Den norske kirke

Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke, med menigheter fra Alta i nord til Lyngdal i sør.

I 2008 ble det på synodemøtet fremmet et forslag til en samarbeidsavtale mellom Den norske kirke og Frikirken Norge. Dette ble nedstemt.

Frikirken Norge er medlem av Det lutherske Verdensforbund. Det er også Den norske kirke.

Kilde: frikirken.no og magasinet Veien

Ønsker debatt

Grøtteland ønsker å berede grunnen for en debatt i Frikirken.

– Hva skulle du ønske at en samarbeidsavtale inneholdt?

– Jeg har vært pastor i Ørsta, i Bærum og i Egersund. Alle steder har jeg vektlagt et godt samarbeid, spesielt med DNK. En gjensidig avtale kunne gjort det lettere å hjelpe hverandre med for eksempel begravelser. Hovedpoenget må være at vi samarbeider der det er naturlig. Jeg tror vi er tjent med å ha det formelt med en gjensidig avtale.

Synodeleder Jarle Skullerud ser imidlertid ikke behovet for en slik avtale.

– Vi er allerede medlemmer i LVF. Jeg mener det er viktigere å utvikle dette fellesskapet. Det for være opp til ny ledelse etter synodemøtet neste år, å vurdere om de ser det annerledes.

Frikirkens lederkonferanse Synodeleder Jarle Skullerud synes det er flott med engasjement for samarbeid, både med andre lutherske kirker, og økumenisk samarbeid. Han ser imidlertid ikke behovet for å en formalisert samarbeidsavtale med DNK. (Erlend Berge)