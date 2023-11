Trampa på Israelsflagg med hakekors. Jurist: – Rimleg å tolke som kritikk av staten, ikkje jødar

– For å byrje med det fyrste: Dette kan vera ufatteleg sårande og krenkande for jødar og alle som føler med dei.

Det seier Anine Kierulf om dei to hendingane i helga, der det er måla eit hakekors i det israelske flagget der det eigentleg skulle vore ei davidsstjerne.

Kierulf er fyrsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

I ein video mellom anna dela på X (tidlegare Twitter) av den israelske ambassadøren til Noreg, Avi Nir-Feldklein, viser demonstrantar som trakkar, trampar og spyttar på eit slikt flagg i Oslo sentrum. I bakgrunnen kan ein høyre folk rope «Allahu Akbar».

In "civilized" Oslo, immigrants draw a swastika on the Israeli flag, spit on it and trample on it en masse. Today Israel, tomorrow Norway itself, Italy, Germany, Spain etc. Is this the Europe where you want to raise your children? pic.twitter.com/2SDtyw1EYw — RadioGenoa (@RadioGenoa) November 4, 2023

– Truleg ikkje straffbart

Til VG har operasjonsleiar Bjarne Pedersen ved Oslo politidistrikt fortalt at dei har loggført ei hending med eit flagg med påteikna hakekors fredag 3. november, og at denne stemmer overeins med videoen. Ifylgje politiet skjedde det under ein demonstrasjon arrangert av eit Facebook-initiativ.

– Vi vurderte at det truleg ikkje var straffbart, seier han til avisa, men politiet seier til Vårt Land at dei skal konkludere i saka på måndag.

Ronen Bahar, styreleiar i Det mosaiske trussamfunn, seier til NRK at det frå deira side er opplagt at politiet må vurdere og etterforske saka.

Kierulf påpeikar at det kan vera omstende kring hendingane ho ikkje er klar over, og at ho uttalar seg på eit generelt grunnlag.

– Det er nærliggjande å tolke flagget som ei samanlikning mellom staten Israel og Nazi-Tyskland eller nazismen.

Juristen seier det er eit klart skilje i norsk rett mellom kritikk eller hat retta mot institusjonar versus personar, hatytringsparagrafen vernar berre mot det siste.

– Det er eit poeng å lesa desse flaggytringane i ljos av Israels bombing no, meiner Kierulf.

Tok beslag i flagg

I tillegg til demonstrasjonen på fredag fjerna politiet på sundag føremiddag eit tilsvarande flagg frå ein silo på Økern i Oslo.

– Politiet tok ned flagget rundt klokka 11.30. Politiet har teke flagget i beslag, og det vil bli vurdert på måndag om dette er ei sak som skal etterforskast vidare, opplyser operasjonsleiar Bjarne Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Det er ikkje det same flagget som er bruka i dei to hendingane, seier operasjonsleiar Pedersen til VG, i og med at politiet tok flagget som blei trampa på under demonstrasjonen på fredag.

– Inga grunn til ikkje å ta ut tiltale

Ervin Kohn var fram til 1. august i år forstandar i den jødiske forsamlinga Det mosaiske trussamfunn i Oslo. På Facebook har han lagt ut eit innlegg om hendinga.

– Alle samanlikningar mellom Israel og Nazityskland er antisemittisme i tråd med den internasjonalt anerkjente definisjonen til IHRA. Symbol er også dekte av paragraf 185 i straffelova, skriv Kohn.

TYDELIG: Ervin Kohn var fram til 1. august i år forstandar i den jødiske forsamlinga Det mosaiske trossamfunn i Oslo. Han meiner det ikkje er nokon grunn til at politiet ikkje skal etterforske eller at påtalemakta ikkje skal ta ut tiltale etter hendinga i Oslo sentrum. (Matilde Solsvik)

Definisjonen han siktar til er laga av det internasjonale nettverket The International Holocaust Remembrance Alliance, der Noreg er medlem. Les definisjonen i faktaboksen.

Kohn skriv vidare at norsk påtalemakt no har ein sjanse til å vise at dei tek antisemittisme på alvor:

– Viss me har nulltoleranse for antisemittisme, slik statsministeren har sagt, er det ingen grunn til at politiet ikkje skal etterforske, eller at påtalemakta ikkje skal ta ut tiltale.

Kohn refererer også til eit førearbeid til ei endring av straffeloven i 2005, der det blir presisert at symbol også reknast som ytringar, og der hakekrosset og nazihelsinga blir brukt som døme på dette.

– Ein kritikk av staten

– Eg skjønar resonnementet til Kohn, men viss ein kjem fram til at det er nærliggande å tenkje at bruken av flagget med hakekorset er ein kritikk av staten Israel, så er det veldig klart at paragraf 185 ikkje beskyttar institusjonar. Det er heilt legitimt å kritisere staten Israel, seier Kierulf.

Rusken på nett JURIST: Anine Kierulf meiner det er nærliggande å tenkje at bruken av flagget med hakekorset er ein kritikk av staten Israel. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Ein bruk av eit slik symbol som vil kunne bli straffa som hatefull ytring, vil kunne vera ein nazistisk demonstrasjon der ein snakkar dehumaniserande om jødar og også brukar hakekorset, forklarar Kierulf.

Sendte ut bekymringsmelding

Krigen mellom Hamas og Israel skaper ringverknadar langt utover landegrensene.

Førre veke sendte den største jødiske forsamlinga i Noreg ut det dei kalla ei bekymringsmelding. Her fortel dei om konkrete døme på at norske jødar no opplever å bli truga.

Ifølge trussamfunnet føler jødar i Noreg no effekten av ordskiftet rundt Israel og Palestina på ein måte dei ikkje kan hugse i denne generasjonen.

– At jødar blir utsette for trugslar og hærverk er heilt forferdeleg, og ein har eit særskilt juridisk vern som mot slik hatkriminalitet som utsett minoritet, seier Kierulf.

The International Holocaust Remembrance Alliance sin definisjon på antisemmitisme

Antisemittisme er ei særskilt oppfatning av jødar og kan komme til uttrykk som hat mot jødar. Språklege og fysiske former for antisemittisme rettar seg mot både jødiske og ikkje-jødiske enkeltpersonar og/eller eigedommen deira, samt mot jødiske institusjonar og religiøse samlingsstader.

I 2016 vedtok IHRA ein ikkje-juridisk bindande arbeidsdefinisjon av antisemittisme. Sidan har definisjonen blitt vedtatt eller støtta av ei rekkje land og styresmakter. Noreg er ikkje ein av desse.

Kjelde: holocaustremembrance.com

