Sigvart Dagsland: Ble opplært i kirka til å skamme seg over følelsene

Han har fylt konserthus etter konserthus denne høsten for å feire bursdagen sin. Nå ser Sigvart Dagsland tilbake på 60 levde år i podkasten Jeg skulle ønske jeg visste på PodMe, laget av Vrang produksjoner.

I podkasten forteller kjente folk om livet sitt og hva de skulle ønske at de lærte på et tidligere tidspunkt.

– Jeg takket ja til å delta fordi jeg hadde hørt noen episoder av Jeg skulle ønske jeg visste før, og jeg liker konseptet veldig godt. Dessuten synes jeg at Christine Dancke som intervjuer meg, men har klippet ut seg selv i hensyn til konseptet, stiller gode spørsmål.

I podkasten reflekterer Dagsland rundt kjærlighet.

– Det er noe med det å bli elsket. Det er mange strategier ute går, sier han i podkasten.

Han forteller at da han ble populær på 90-tallet og fikk Spellemann, så skjedde det noe med populariteten hans. Og at når man blir raskt populær, gjør det noe med en.

For ham ble salgstall på plater og anmeldelser synonymt med det å bli likt. Det gjorde ham ulykkelig, mener han.

I 2023 har Sigvart Dagsland markert 60 års-dagen sin i ulike konserthus i Norge. I disse konsertene har også gjesteartister som Ingebjørg Bratland og Jonas Alaska medvirket. (Agnete Brun)

---

Sigvart Dagsland

Artist og låtskriver. Født: 18. oktober 1963 i Stavanger. Gift med artist og musikalartisten Karoline Krüger. Sammen har de to døtre.

Fyller dette året ulike konserthus i Norge i anledning sin 60-årsdag.

Har gitt ut over 20 soloalbum og har solgt over en halv million prater.

Kilde: dagsland.no

---

Skam som driver

Platen Stup solgte lite, til tross for at Dagsland var fornøyd med platen. Han skammet seg over å ikke selge flere plater. Da bestemte han seg for å gjøre noe med skamfølelsen og begynte hos psykolog.

– Vi hadde jo tross alt blitt opplært i kirka om at de følelsene du har, skulle du skamme deg skikkelig over. Hvis du hadde sex med noen før ekteskapet skulle du i alle fall ikke nyte det og etterpå skulle du skamme deg, forteller han i podkasten.

Dagsland forteller at han gjennom psykologhjelp og meditasjon fant sitt indre kompass, som han fortsatt styrer etter.

Opplevelsen av skam tok Dagsland opp tidlig i sin kunstneriske karriere. Låta «Hendt i dag» portretterer blant annet Wenche, som ble uplanlagt gravid i en bygd hvor det var en skandale.

I jubileumskonsertene dette året har han startet med nettopp låten «Hendt i dag».

Dagsland synes konsertene har vært en overveldende og fin opplevelse.

– Vi har fått anledning til å feire musikken og historien i hele år sammen med publikum på de store og små konsertene landet over.

Hvis du hadde sex med noen før ekteskapet skulle du i alle fall ikke nyte det og etterpå skulle du skamme deg — Sigvart Dagsland

– Et helvete

I januar 2018 ble Dagsland alvorlig skadd i en bilulykke. I podkasten forteller han at det i utgangspunktet var en vakker dag med masse snøfall.

Han rekker å registrere at en bil kjører mot dem før det smeller. Det tar redningsmannskapene 45 minutter å få Dagsland løs fra bilen. Senere ligger han åtte timer på operasjonsbordet.

– Det er det nærmeste jeg har vært helvete. Det mest belastende var å være så skadet at jeg ikke kunne bevege meg og liksom sette pris på en teskje yoghurt som ble stukket i munnen, sier Dagsland i podkasten.

– Følelsen av hvor vondt det er ... Når noen sier: Du kan gå om fire måneder. Det er heftig.

Da han snakket om den siste plateutgivelsen sin Elefanten i rommet med Vårt Land, reflekterte han rundt sangen «Vit at det går øve».

– Det er en fin ting å vite at det aller meste går over. Eller at tiden lærer en å romme det.

I podkasten konkluderer han med at han har hatt et fint liv.

Og at han har nytt det.

– På det personlige planet har vært fint å fylle 60 år. Jeg har det godt, har mange å være glad i, og er gift med min favorittperson.

– Skal du markere bursdagen på noen annen måte enn med jubileumskonserter?

– Det har vært mye hallois i hele år, så jeg tror det får holde. Men et lite treff med den nærmeste familien over nyttår blir det.