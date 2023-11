Nå ringer kirkeklokkene for ofrene i Israel og Palestina

– Det er naturlig og fint om mange ønsker å minnes og vise solidaritet med ofrene i krigen i Palestina og Israel i forbindelse med Allehelgen.

Det skriver preses Olav Fykse Tveit i en sms til Vårt Land.

Allehelgensdag

Denne helgen markeres allehelgensdag i Den norske kirke for å minnes de døde. I år velger flere kirker å ringe kirkeklokkene for dem som har blitt ofre for krigen mellom Israel og Hamas, som en del av markeringen.

– Det er en markering for å minnes dem som er offer og for å markere at de tragediene vi ser utspille seg fra time til time må ta slutt, sier Stein Valle.

Han er biskop i Sør-Hålogaland, som minnes ofrene når Bodø domkirke ringer i sine klokker klokken 11.45 lørdag.

– Det er én måte kirken kan rope høyt på, og det er å ringe i klokkene, sier Valle.

Det finnes ingen unnskyldning for at barn skal bli ofre i en slik konflikt, mener biskopen.

Her fra en markering mot sivile drap i Israel og Palestina. (Foto: Kristin Knutsen )

Terrorangrep

7. oktober gjennomførte Hamas et terrorangrep på sivile i Israel som resulterte i 1400 drepte. Siden da har Israel gjennomført luftangrep mot Gaza. Over 9000 er drept, blant dem nesten 4000 barn, av de israelske luftangrepene, skriver NTB.

– I år går også tankene til nordmenn som nå har mistet familie og venner i Gaza og Israel. Både jøder og muslimer i Norge kjenner på stor sorg over kjente og kjære som er drept i terrorangrepet 7. oktober og i krigføringen i Gaza som vi hver dag er vitne til. Våre tanker går også til våre søsterkirker i området, som også sørger over sine, sier preses Olav Fykse Tveit i en pressemelding om årets markering av allehelgensdag.