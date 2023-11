Kyrkja fekk kritikk frå etterlatte etter sjølvmord. Meiner mykje handlar om utdaterte førestillingar

DEN NORSKE KYRKJA: Preses møtte Landsforeininga for etterlatte ved sjølvmord etter at dei skulda kyrkja for å ha bidrege til auka skam. – Nokon kan tenkje at kyrkja har andre praksisar og haldningar enn ho har, meiner preses.