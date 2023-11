I takt med at den humanitære situasjonen på Gazastripen forverres, tar stadig flere sivile palestinere tilflukt i Den hellige families kirke i Gaza by. Flere katolske mediehus melder nå at 700 mennesker skal ha tatt flukt i kirka.

Samtidig har de siste tre ukene vist at kristne institusjoner også rammes av krigen. Det fikk de fordrevne palestinerne erfare da en eksplosjon i nærheten avbrøyt menighetens gudstjeneste onsdag.

I videoen ser man hvordan lufttrykket fra eksplosjonen blåser gjenstander ned på barna som sitter ved lekestasjonen bakerst i kirka.

Kirkenes Verdensråd fordømmer angrep

Ifølge Vatican News tok om lag 400 mennesker tilflukt i kirka ved utbruddet av krigen for tre uker sida. Ytterligere 300 skal ha tatt tilflukt i kirka etter at et missil slo ned på gårdsplassen til den gresk-ortodokse Sankt Porfyrius’ kirke 20. oktober.

Hundrevis av flyktninger skal ha oppholdt seg på Sankt Porfyrius’ eiendom da missilet traff, hvorpå 18 kristne palestinere ble drept etter at et bygg tilknytta kirka kollapset. Israels militære styrker (IDF) tok seinere på seg ansvaret, men hevder at angrepet var retta mot en av Hamas’ kommandoposter i nærheten. IDF har varsla at angrepet skal granskes.

Kirkenes Verdensråds leder Jerry Pillay er blant de som har fordømt angrepet, og uttalte i ettertid at angrep på kirker «konstituerer en krigsforbrytelse som ikke kan ignoreres».

Lokal abbedisse: Mange traumatiserte barn

Blant de 700 som nå bor, spiser og sover i Den hellige families kirke, skal det ifølge australske The Catholic Leader være 100 barn, og 50 personer med funksjonsnedsettelser. Det skal også være flere skadde blant de overlevende som kommer fra Sankt Porfyrius’ kirke.

Søster Nabila Saleh, abbedisse for Rosenkranssøstrene i Jerusalem, leder ifølge The Catholic Weekly arbeidet ved kirka. Hun sier at barna som oppholder seg i kirka bærer preg av å være traumatiserte.

Videre forteller hun at menigheten avholder messe to ganger om dagen, og fortsetter å døpe barn mens bombene faller.

– Det er så mye ondskap, så mye lidelse. Akkurat nå har vi bare Gud, kommenterer hun.

Kristne på Gaza

Den kristne minoriteten på Gazastripen anslås til å telle omtrent 800-1000 mennesker.

Blant dem er Den gresk-ortodokse kirke den største konfesjonen, etterfulgt av Den katolske kirke og Baptistkirken.

17. oktober drepte en eksplosjon 471 mennesker som oppholdt seg i nærheten av det kristne sjukehuset Al-Ahli Arab, ifølge Gazas helsemyndigheter. Amerikansk etterretning anslår tallet til et sted mellom 100 og 300. Sjukehuset ble drevet av Den anglikanske kirke. Ingen av partene i konflikten har påtatt seg ansvar for angrepet.

Tre dager seinere ble den gårdsplassen til den gresk-ortodokse kirken Sankt Porfyrius’ truffet av et israelsk luftangrep. 18 mennesker – deriblant en av Caritas’ medarbeidere – ble drept i angrepet.

