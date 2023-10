– Alt du må gjøre for å få en kopp med kakao er å skrive hva du tenker er meningen med livet, og så henge lappen opp på tavla!

De kakao-tørste studentene på Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus Bergen, gjør som lokallagsleder i den kristne elev- og studentorganisasjonen Laget, Marthe Halle Lavik sier, og får en kopp i retur.

Det var ikke en selvfølge at Laget skulle få ha stand her i dag. I 2021 fikk både Human-Etisk Forbund, Laget NKSS (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) og Norges kristelige studentforbund (NKS) nei til å stå på stand ved HVL i Bergen. Alle fikk samme svar: «Det er dessverre ikke mulighet for livssynsgrupper å stå på stand ved HVL.»

På denne skolen finnes det mange ulike livssyn og det å tilrettelegge for trosfrihet er viktig. — Sara Louise Emmerhoff, Lagsmedarbeider

Nå har skolen snudd. Begrunnelsen kan du lese lenger ned i saken.

Lagsarbeider i Laget region vest, Sara Louise Emmerhoff, er glad for at skolen nå godtar at Laget har stand.

– Det er fantastisk at vi får stå her. På denne skolen finnes det mange ulike livssyn og det å tilrettelegge for trosfrihet er viktig. HVL har vært gode på dette i mange år, så vi har ikke helt skjønt hvorfor studentene ikke har fått lov til dette.

Lagsleder Marthe Halle Lavik og medarbeider Sara Louise Emmerhoff samtaler med studentene om tro. (Kristine Gripsgård)

Ulik praksis

Emmerhoff påpeker at Laget har fått ha stand på campusen HVL har i Sogndal og i Haugesund, men ikke i Bergen.

– Jeg tipper det er bakteppet for at campus i Bergen har snudd. De har skjønt at de må ha lik holdning til Laget, uavhengig av campus. Jeg er glad har snudd.

Studentene hadde mange ulike forslag til hva som er meningen med livet. (Kristine Gripsgård)

Lokallagsleder Marthe Halle Lavik har det travelt på standen, og avbrytes stadig for å dele ut kakao.

– Hva tenker du om at dere fikk lov til å ha stand nå, da?

– Kjempefint. Det er en god måte å synliggjøre seg på campus.

– Var det din idé at studentene må svare på hva som er meningen med livet? Er det ikke litt mye å forvente av folk en mandag morgen?

Hun ler litt.

– Det er å for å få praten i gang. Noen synes dette er vanskelig å svare på. Men jeg synes det er verdt å svare på.

– Finnes det et riktig svar her på tavla da?

– Det er vel noen jeg synes er mer riktig enn andre, sier Lavik og smiler.

Hun klistrer sin egen lapp på tavla, der det står «være i relasjon med Jesus».

– Ønsker levende campuser

Vårt Land har sendt følgende spørsmål til HVL:

Hva er grunnen til at Laget nå får lov til å stå på stand på HVL?

Dere varslet i fjor at dere ville vurdere retningslinjene deres. Har dere gjort det? Hva er eventuelt nytt?

Økonomi- og arealdirektør ved HVL, Helge Skugstad svarte følgende i en e-post:

«Vi ønsker å ha åpne og levende campuser og legge godt til rette for studentengasjement. Det innebærer at våre studentforeninger får anledning til å presentere seg og tilbudet sitt i tråd med retningslinjene våre. Vi opplever at retningslinjene fungerer rimelig bra og vi vurderer dem med jevne mellomrom ut fra erfaringer og dialog.»