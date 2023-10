Preses om Gaza: – Midtøsten trenger kirken mer enn noensinne

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Er du håpefull?

– Jeg tenkte på det under gudstjenesten, «Håpet» i denne situasjonen og hvor man skal finne det, fortelle preses Olav Fykse Tveit, i Den norske kirke.

Tveit kom lørdag rett fra solidaritetsmarkeringen ved Stortinget til Trefoldighetskirkens «Fredsbønn for Palestina og Israel».

Han, som mange andre, ser mørkt på tiden vi nå befinner oss i.

Håpet knuger han, uansett hva, ved.

– Det kristne «håpet» blir stadig utfordret, men til tross for alt det som skjer i verden, må vi fortsette å gjøre det.

– Å ikke miste håpet, handler om å ta troen vår på alvor.

Fykse Tveit: – Er jeg min brors vokter?

– Religion kan misbrukes, men det kan også føre oss sammen. Nå må vi samle oss, sa Tveit i appellen han hold utenfor Stortinget tidligere denne lørdagen.

Det var over tusen mennesker til stede for å demonstrere mot drap på sivile i Gaza. Leger uten grenser, Amnesty, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Den norske kirke var initiativtakere til solidaritetsmarkeringen.

FOLKEHAV: Rundt tusen mennesker møtte opp utenfor Stortinget under markeringen. (Foto: Kristin Knutsen )

– Vi må være vår brors vokter, som det heter i gamle bibelske tekster. Derfor trenger vi nå, mer enn noensinne, at vi finner veien til varig fred for menneskene i Israel og Palestina.

Initiativtakernes felles krav kom tydelig frem under markeringens appeller:

Bombingen må slutte, blokadene oppheves og drapene på sivile i Gaza stoppes.

Bakkevig: – Vi må ikke usynliggjøre

– Vi finner ikke dehumanisering av noen av Bibelens sider, men vi finner usynliggjøring. Usynliggjøring er det første skrittet mot å umenneskeliggjøre, sier prost i Trefoldighetskirken, Trond Bakkevig.

Han holdt prekenen i Trefoldighetskirkens «fredsbønn for Palestina og Israel» – etter markeringen utenfor Stortinget.

FREDSBØNN: Trond Bakkevig, prost i Trefoldighetskirken, sto for prekenen og oppfordret alle til å tenne lys for de sivile i i Gaza. (Foto: Kristin Knutsen)

Bakkevig forteller i hans preken at samfunnet nå står overfor et menneskesyn som er fremmed for det vi finner i Bibelen.

– Da vi opplevde terror, i vårt eget land, spurte vi «Hva har vi forkynt?». Det samme må stilles når terrorister bortfører og dreper mennesker. Alle må bli hørt og sett, ikke usynliggjort, sier han.

Fykse Tveit: – Trossamfunnene må gå sammen

– Midtøsten trenger kirken mer enn noensinne, sier Tveit til Vårt Land etter fredsbønnen i Trefoldighetskirken.

Den kommende uken er Tveit, sammen med landets religiøse ledere, invitert til et møte med statsministeren om Israel-Hamas krigen.

– Hva blir viktig å diskutere her?

– Vi i trossamfunnene må gå sammen, ikke mot hverandre, vi må ikke skape en unødvendig kamp. Vi må, rett og slett, oppmuntre og støtte de vi har kontakt med for å gå fredens vei, forteller han og legger til:

– Det vil si at tilliten trengs mer enn noen gang.

---

Dette har skjedd i Gaza i dag:

Jagerfly har bombet 150 underjordiske mål i Gaza.

«Terrortunneler, underjordiske kampområder og annen underjordisk infrastruktur» ble truffet.

Sjefen for Hamas’ luftangrep, Asem Abu Rakaba, ble drept. Han ledet angrepene 7. oktober inn i Israel med droner og paraglidere.

I tillegg er flere Hamas-krigere drept.

---