NRK Sápmi dropper andakten: – Talentløst, raser biskop

I over 30 år har NRK Sápmi sendt det ukentlige programmet Ruhkos på radio.

Det kristne radioprogrammet består av en halvtime lang andakt, og har i en årrekke vært svært populært for samiske lyttere.

Men allerede i mai i år ble siste program sendt.

Siden da har NRK Sápmi sendt repriser av tidligere program, og slik vil det trolig forbli inntil et nytt livssynsprogram er på plass, tidligst ved starten av 2025.

Utfasingen av andaktsprogrammet skaper sterke reaksjoner hos mange.

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard, holder ikke igjen i sin kritikk:

– Det er altså så talentløst og tragisk at det er vanskelig å finne ord for det, sier han.

Han viser til at sannhets- og forsoningskommisjonen nettopp har avlevert sin rapport. Den beskriver fornorskingspolitikken og den urett som er begått overfor samer, kvener og norskfinner.

Øygard peker på at det samiske andaktsprogrammet er svært viktig for den samiske kirkekulturen, og at det i lys av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport er avgjørende å styrke dette arbeidet:

– Det å fjerne et viktig program for kristne samer, blir en bremsekloss i alt det flotte og viktige arbeidet som gjøres for samisk kultur- og kirkeliv.

– Forvaltning av samisk musikk og salmer

Han understreker at han ikke har noe i mot at også andre religioner og livssyn skal få plass på radiokanalene, men peker på at nettopp dette programmet har vært viktig for mange samers kultur- og trosutøvelse.

– Det er ikke bare snakk om samiske ord, men også forvaltning av samisk musikk og salmer.

Denne uka feires samisk språkuke – en uke som er satt av til å øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet.

I den forbindelse skrev biskop Øygard et leserinnlegg i den lokale avisen Sagat. Der formidler han at han synes det er paradoksalt å måtte kjempe for å beholde Ruhkos-programmet midt oppi en slik feiring.

– Redd det kommer til å smuldre opp

Også medarbeider i Ruhkos, Leif Petter Grønmo, er skuffet. Han har jobbet med programmet i åtte år, og forteller at han vet om mange som setter stor pris på andakten.

– Hvis de skal kopiere det NRK gjør sentralt, så er jeg redd andakten kommer til å smuldre helt opp. Jeg er spent på hva det nye programmet skal bli, sier Grønmo.

Nylig kunne Vårt Land melde at også Morgenandakten forsvinner fra NRK P1. Fra 6. november får lytterne i stedet det nye programmet Kveldstanker – med innhold fra mange livssyn.

For å forsøke å få stanset omleggingen til NRK Sápmi, har Grønmo utarbeidet et brev som mange i de kirkelige miljøene i Nord-Hålogaland nå skriver under på.

– Der ber vi NRK Sápmi innstendig om å la programmet bestå. Den samisk, kristne kulturarven er en god ballast å ha med seg, synes han.

Vil bevege seg i takt med samfunnet

Carl-Gøran Larsson er programredaktør i NRK Sápmi, og har redaktøransvar for livssynsinnhold på kanalen.

Han forteller at selv om de ikke kommer til å videreføre andakten i dagens form, vil kristendommen spille en viktig rolle i det nye livssynstilbudet:

– Vi kommer fortsatt til å ha kristendom, men nøyaktig hva og hvordan har vi ikke landet enda.

Han forteller at bakgrunnen for endringene handler om å bevege seg i takt med resten av samfunnet.

– Sånn som i NRK for øvrig, så jobber også vi med å lage et helhetlig livssynstilbud. Vi er en allmennkringkaster, og har som mål å nå nye lyttere også. Og per nå har vi faktisk ikke hatt noe annet tilbud enn kristendom når det kommer til livssynsprogrammer, forteller han.

NRK Sápmi jobber fremdeles med å utarbeide et nytt konsept, men Larsson forteller at det ikke kommer noe på plass før tidligst i løpet av 2024.

– Vi håper og tror det som kommer til å gjøre lytterne tilfreds, sier Larsson.

– Hva tenker du om dem som er bekymret for det kultur- og trostilbudet de mister?

– Det er naturlig at man er bekymret, og det har vi stor respekt for. Vi gjør en del innsiktsarbeid på hva slags livssyn det er naturlig å ta med videre. Kristendommen står fortsatt sterkt i det samiske samfunnet, så det vil være en naturlig del av det nye tilbudet.

---

Andakt på NRK

NRK har varslet at de 6. november i år fjerner Morgenandakten fra sin mest populære radiokanal, P1, men fortsetter å sende den på kanalen P1+. Det skjer etter 92 år med sendinger.

I mai i år var også siste gang NRK Sápmi laget nye andaktssendinger på samisk. Nå jobber de med å utarbeide et nytt, samisk livssynsprogram som skal inkludere flere religioner og livssyn. Frem til det nye programmet er klart, sender de repriser fra tidligere andakter.

---