Dagbladet innrømmer at «de kunne spart seg» for formuleringer

– Det kom noen formuleringer med disse religiøse referansene som jeg faktisk er litt enig med Bjørn Bore i at vi kunne spart oss litt for. Det var ikke nødvendig å trekke det inn i hovedpoenget i lederen.

Det sa politisk redaktør i Dagbladet, Lars Helle, da han møtte Vårt Lands sjefredaktør Bjørn Bore til debatt på Dagsnytt 18 onsdag kveld.

– Det ble digresjoner som folk har misforstått, la han til.

Bakgrunnen for debatten var den mye omtalte lederartikkelen som Dagbladet publiserte lørdag kveld, og som Bore har problematisert i en kommentar.

I lederartikkelen skrev Dagbladet blant annet: «I Bibelen har man uttrykket «øye for øye, tann for tann». Israelerne tøyer denne metaforen ganske så langt. Mange tar også utsagnet i 5. Mosebok om at jødene er guds utvalgte folk bokstavelig.»

I etterkant av denne publiseringen skrev Bore i sin kommentar at han mener det er problematisk å reprodusere klassisk antisemittisk argumentasjon på den måten, og ba Dagbladet beklage.

Det har de ikke ønsket å gjøre, men Helle sa altså på Dagsnytt 18 onsdag at de «kunne spart seg» formuleringene.

– Gikk for langt

Samtidig understreket Helle at han syntes Bore gikk for langt i sin kritikk, og mente han havnet «i den andre grøften»:

– Han brukte jo referanser til Goebbels. Det synes jeg var unødvendig fordi han sier jo også at han kjenner Dagbladets historikk og hovedpoenget i lederen. Så det synes jeg gikk for langt, sa han.

– Jeg ser at formuleringene våre kan kritiseres, men hovedpoenget vårt er en advarsel til israelske myndigheter, ikke det israelske folket eller jødene som sådan, la han til.

Bore, på sin side, mente det var naturlige årsaker til at han refererte til Goebbels i kommentaren sin:

– Grunnen til at jeg trakk inn Goebbels var at formuleringene i Dagbladet er svært like Goebbels veldig omtalte innlegg i Nazi-avisen Das Reich i 1941, der man også snakket om «øye for øye, tann for tann». Poenget er ikke å angripe Dagbladet her, men å ta et oppgjør med antisemittiske troper.