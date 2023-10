– På papiret har jeg alt på stell. Jeg er sykepleier, har jobb, inntekt og eget sted. Jeg er på en måte selvforsynt. Men oppe i alt så har jeg ikke helt troen på meg selv, forteller Patrick Åteigen i en av TV2s promovideoer fra den nye sesongen av «Kompani Lauritzen: Tropp 2».

Lovsangsleder og misjonærstudent fra Sørlandet, Patrick Åteigen, ble hele livet fortalt at han ikke var god eller tynn nok.

De negative tankene føltes altoppslukende, derfor bestemte sørlendingen seg for at det var på tide å ta grep.

Han måtte komme seg ut av sin egen stue og sitt eget hode.

Rekrutt-tilværelsen på Kompani Lauritzen ble løsningen.

---

Kompani Lauritzen

«Kompani Lauritzen: Tropp 2» er en norsk realityserie som sendes på TV 2.

er en norsk realityserie som sendes på TV 2. Ideen bak programmet oppstod i 2015 etter innspilling av en episode av På tur med Dag Otto hos Forsvarets Spesial Kommando på Rena.

---

Sårbarhet i beste sendetid

– Du er jo lovsangsleder. Trenger man ikke mye selvtillit for å drive på med det?

– Ja, man skulle tro det, men nei. Tankene rundt meg selv har jeg aldri fått snudd til det positive, forteller Åteigen.

For ham har det alltid vært enklere å fortelle seg selv at han ikke var god nok. Det destruktive tankemønsteret fikk mer og mer plass i hverdagen. Det var først da Åteigen startet å stille spørsmål ved tankene at han fant ut at nå måtte han gjøre «noe».

– Det «noe» du måtte gjøre, det ble, rett og slett, å melde seg på Kompani Lauritzen?

– Ja, uff. Først hadde jeg ikke lyst i det hele tatt, for jeg ville ikke se meg selv på TV. Men jeg var nødt til å gjøre noe med tankene jeg hadde rundt meg selv, forteller Åteigen og legger til:

– Det er skummelt å være så sårbar overfor meg selv, og denne sårbarheten skal jo også vises på TV-skjermer over hele landet.

Åteigen peker på hvor viktig det har vært for han å kunne dele sårbarheten, ikke bare på TV, men også til mennesker rundt seg i hverdagen.

– Man må finne noen som ønsker det beste for deg, på godt og vondt. Noen som kan irettesette deg og hjelpe deg med å ta dine egne tanker litt til fange.

– Hvem var det som måtte irettesette deg da?

– For meg så fant jeg dem i kirken. Det er to kompiser der, som har hjulpet meg masse. De har jeg kunnet lene meg på.

– Det var vanskelig

– Når man kommer tilbake til hverdagen, hvordan tar du i bruk de «redskapene» du fikk fra oppholdet på Kompani Lauritzen?

– Nå skal jeg være helt ærlig, forteller Åteigen.

Han tenker seg litt om før han sier:

– Jeg hadde det nokså vanskelig etter at jeg kom hjem fra Kompani Lauritzen. Der inne har du fått et helt annet bilde av hvem du er som menneske og hva du evner å få til. Så kommer hverdagen, og rammene for hvem du er føltes nokså definerte av andre, noe som gjør det vanskelig å bryte ut av dem.

– Men det jeg har lært fra oppholdet mitt på Kompani Lauritzen er å være bevisst måten jeg bærer meg selv og finne glede i de små hverdagsseirene.

TØFT: Det er kampen mot det negative tankemønsteret som fikk Patrick Åteigen til å kaster seg inn i rekrutt-tilværelsen. (Foto: TV2)

– Hva vil du si til andre da som også føler at de konkurrerer med tankene i hodet? «Meld deg på Kompani Lauritzen»?

– Er du i alderen 21 til 27, så smell deg på Kompaniet(...), nei da, forteller han og legger til:

– Vet du hva «give yourself a break» egentlig. Det er lov å kjenne på de tankene man har i hodet, uten at de nødvendigvis er sanne.

– Nå tåler jeg meg selv

Åteigen må innrømme at starten på rekrutt-tilværelsen var krevende, men etter noen dager ville han ikke at det skulle ta slutt.

– Jeg ønsket nesten at det skulle vare evig, for du lærer så mye om deg selv som menneske.

– Har du lært å tåle deg selv?

– Ja, hvordan svarer man kort og godt på det, sier han Åteigen på utpust.

– Det er vanskelig, for jeg har ikke likt meg selv på så lenge. Det er en evig prosess, det å akseptere seg selv, det vet både du, jeg og alle andre. Det har vært en god statistikk på dager der jeg tåler meg selv i det siste, det har det.

KOMPANI LAURITZEN: Det er én uke til Patrick Åteigen skal få se seg selv på TV-skjermen som deltaker på TV2 programmet, Kompani Lauritzen. (Matti Bernitz)

– Hvordan fortsetter man å tåle seg selv i hverdagen?

– Jeg har fått mer omsorg for meg selv, og da blir det også lettere å tåle seg selv. Har jeg lov til å si at jeg bare har blitt mer glad i meg selv?

– Selvsagt kan du si det.

– Ja, da har jeg, enkelt og greit, blitt mer glad i den jeg er som menneske.

– Dag Otto Lauritzen er som en far for meg

– Dag Otto Lauritzen sier i første episode av «Kompani Lauritzen» at du er som en sønn for ham. Så da er det jo bare på sin rette plass og spørre: Er Dag Otto Lauritzen blitt som en far for deg?

– Meg og Dag Otto, ja. Vi har filmkvelder og koser oss som skikkelig far og sønn, sier Åteigen og ler.

– Nei da, men det er jo klart at det er vanskelig å ikke bli glad i han. Han jo også sørlending og de blir jo alle glad i, poengterer Åteigen.

– Det er helt sant! Hva sier menigheten hjemme på Sørlandet om at du er med på Kompani Lauritzen da?

– Nei, uff, det er jo litt flaut, men det er jo også stas. Alle heier og det er jo ufattelig hyggelig!