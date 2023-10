Har åpent kapell og oppfordrer til bønn for savnet syvåring: – Gir ikke opp håpet

– Det er en tragisk situasjon som preger hele bygda. Mange har engasjert seg, også i leteaksjonen. Vi føler alle med denne familien som er rammet. Det er jo ingenting som er verre enn når ens egne barn er utsatt for noe, sier Sverre Elgvin Lied, sokneprest i Lyngdal menighet i Agder.

Tirsdag har menigheten åpent kapell etter at en gutt på syv år fra Lyngdal har vært meldt savnet siden 13-tiden på søndag. Gutten forsvant da familien var på jakt i skogen på Heddan i Lindesnes.

«Her kan du komme og tenne lys, be for gutten, familien og letemannskapet, eller bare sitte i stillhet», skriver menigheten på Facebook-siden sin. «Vi gir ikke opp håpet om å finne den savnede gutten», skriver de i innlegget. Det samme er Lied tydelig på:

– Vi håper og ber om at han skal bli funnet i live, sier soknepresten.

Frimodig folkekirke STORT ENGASJEMENT: – Det er en tragisk situasjon som preger hele bygda. Mange har engasjert seg, også i leteaksjonen, sier sokneprest Sverre Elgvin Lied om den savnede syvåringen. (Erlend Berge)

Vi gir ikke opp håpet om å finne den savnede gutten❤️ Kapellet i Lyngdal kirkesenter er åpent fra kl.11-15. Her kan du... Posted by Lyngdal menighet on Tuesday, October 17, 2023

Stort engasjement

Området gutten forsvant i ligger nordvest for Vigeland. Også på Vigeland har lokalsamfunnet engasjert seg i saken. I tillegg til det offisielle hjelpearbeidet med politiet i spissen, har hundrevis av frivillige meldt seg til tjeneste i søket etter den savnede gutten.

Det forteller Konrad Grimestad som koordinerer det frivillige hjelpearbeidet fra en av Cirkle K-stasjonene på tettstedet.

– Det strømmer til frivillige hele veien, sier han når Vårt Land er i kontakt med ham tirsdag formiddag. Da har han akkurat sendt ut 400 frivillige på leting, fordelt på fem såkalte søketeiger.

Til sammen anslår han at det har vært 1.000 frivillige innom i løpet av to dager.

Krevende terreng

Området som det letes i, omtaler han som krevende, med myr, fjellskrenter, tette granholt og buskas.

– Hvordan vurderer dere mulighetene for å finne gutten?

– Det er fortsatt håp om å finne ham, for han kan befinne seg utenfor det innerste kjerneområdet som det søkes i. Han har hatt lange perioder med dagslys hvor han har kunnet bevege seg. Jeg har et håp om at han ligger litt foran oss i løypa og at vi kan finne ham, sier Grimestad, som påpeker at området nå finkjemmes.

– Det letes under enhver stein, enhver einerbusk, bak ethvert tre, bak enhver grankvist, i blåbærlyng – overalt.

Også politiet sier at de fortsatt har håp om å finne gutten i live, skriver NTB.

Tirsdag er søket etter gutten trappet ytterligere opp, ifølge dem.

I tillegg til hundrevis av frivillige deltar blant annet 105 personer fra Heimevernet og 38 fra Røde Kors. Også politi deltar med hundepatruljer, letemannskaper og helikopter, i tillegg til at redningshelikopter, Norske Redningshunder og Sivilforsvaret bistår, skriver nyhetsbyrået.

Oppfordrer til bønn

I kristen-media er Vigeland kanskje mest kjent for den mye omtalte vekkelsen tidligere i år. Konrad Grimestad var blant de frivillige den gang. Også andre frivillige fra vekkelsesmøtene har bistått i leteaksjonen etter syvåringen.

En av dem er Geir Norum, styreleder i Vigeland bedehus. Mandag var han med på letingen.

– Det som har skjedd er tragisk. Selvfølgelig stiller vi opp og leter når sånne ting skjer, og det er rørende å se at det er så mange som er med. Vi er veldig fokusert på at denne gutten må vi bare finne, sier han.

På bedehusets Facebook-side la de mandag ut en oppfordring om å be om at syvåringen må bli funnet.

HÅP: – Troen gir oss håp. Hva resultatet blir, vet vi ikke, men det er alltid et håp, sier Geir Norum. På bildet er han i Lindesneshallen i forbindelse med en av møtehelgene til den såkalte vekkelsen på Vigeland tidligere i år. (Caroline Teinum Gilje)

Hei. Vær med å be om at gutten som er savnet ved Vigeland skal bli funnet🙏❤️ Posted by Vigeland Bedehus on Sunday, October 15, 2023

– Det er veldig mange som har respondert på innlegget og som er med i forbønn. Troen gir oss håp. Hva resultatet blir, vet vi ikke, men det er alltid et håp. Vi håper at bønn kan være en hjelp og trøst, sier Norum.

Menigheten Betania, som ligger like ved, skriver på Facebook-siden sin at møtet deres i kveld vil gå som planlagt, men også der kommer den savnede syvåringen til å bli et tema.

«Vi kommer til å bruke god tid til bønn for situasjonen som hele lokalsamfunnet er sterkt berørt av. De som er engasjert i søk og arbeid rundt det, dere gjør en uendelig stor og viktig innsats. Prioriter innsats rundt det de som kan», skriver de.

BØNN: «Vi kommer til å bruke god tid til bønn for situasjonen som hele lokalsamfunnet er sterkt berørt av», skriver menigheten Betania på Facebook-siden sin. (Caroline Teinum Gilje)