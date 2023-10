Trosmenigheter vil ta trosforkynnelsen tilbake: – Vi må tro på at Gud har kontroll

– Vi ønsker å løfte opp det som er bra i trosforkynnelsen, sier Raymond Urne, pastor i Sentermenigheten i Asker.

Denne helgen venter han et hundretalls deltakere til Troskonferansen i Asker, i samarbeid med den svenske trosmenigheten Livets Ord i Uppsala.

Livets Ord regnes som trosbevegelsens flaggskip i Norden, og sto på mange måter i bresjen for trosbevegelsens fremvekst i Norden på 80- og 90-tallet.

Sentermenigheten, en menighet på rundt 120 medlemmer inviterer til konferanse for å «stimulere til tro», og samle dem som «lengter etter trosundervisning og åndskraft».

– Mange sier at de har savnet trosforkynnelsen. Optimismen og forventningen om at Gud kan gripe inn, sier Urne.

– Lett å føle seg underlegen

Han tror trosundervisning er nødvendig i møte med en urolig verden.

– Jeg tror evangeliet har en relevans i å gi mennesker trygghet, og skape tro på at Gud har kontroll.

– Hvordan fastholder du at Gud har kontroll, i møte med verdenssituasjonen?

– Vi tror at Bibelen presenterer hele historien. Vi vet at verden ligger i det onde, og det er kaos, men Bibelen sier også at én dag skal rettferdigheten gjenopprettes og det skal bli fred. I troen på at Jesus gav sitt liv har vi seier.

Ble kritisert for løfter om økonomisk velstand

Trosbevegelsen hadde voldsom fremvekst på 80- og 90-tallet, både i USA og i Norden. Det ble etablert en rekke nye menigheter preget av frimodig forkynnelse, såkalt trosforkynnelse, med en sterk vektlegging av karismatikk og bønn om mirakler.

Trosbevegelsen har aldri vært organisert som et eget trossamfunn, men har fungert som selvstendige menigheter.

Bevegelsen har blitt sterkt kritisert fra flere hold, blant annet for å forkynne tro på velsignelse i form av materiell og økonomisk velstand, og ha en usunn betoning av hva man utrette med den enkeltes tro.

Siden storhetstiden på 90-tallet har en rekke trosmenigheter blitt nedlagt. Andre, deriblant Sentermenigheten i Asker, har gått inn i trossamfunn som Pinsebevegelsen.

Vil ikke ha en ny trosbevegelse

Urne erkjenner at trosbevegelsen har en krevende historie.

– Da er det lett å føle seg litt underlegen, og la være å løfte flagget så høyt. Men en sunn trosforkynnelse er bra, og fortsatt relevant for oss.

TROSMENIGHET: – Jeg tror ikke noen nødvendigvis ønsker å skape noen ny trosbevegelse, sier Raymond Urne, pastor i Sentermenigheten i Asker. (Herman Frantzen)

Han erkjenner at deler av trosbevegelsen gikk for langt i sin forkynnelse på 90-tallet, og viser til amerikanske menigheter som gjerne kunne forkynne «name it and claim it» – en forståelse av at du kan få alt du ønsker, så lenge du taler i tro.

– Men jeg opplever ikke at det har vært sporet i Norge. Selvsagt kan man bevege seg inn mot en grøft, og av og til kan man overdrive, men så justerer man.

Likevel har han ingen intensjon om å gjenreise trosbevegelsen.

– Jeg tror ikke noen nødvendigvis ønsker å skape noen ny trosbevegelse. Målet er å løfte frem trosforkynnelsen igjen.

– Kan ha blitt lagt en byrde på mennesker

Han mener Livets Ord i Sverige, som hans menighet er tilknyttet til, har holdt seg til en mer nøktern trosteologi.

– I Livets ord har misjon og trosforkynnelse gått sammen. Det handler ikke om at jeg skal bli vellykket og rik, men at evangeliet skal nå til verdens ende.

Vi har et ansvar for å forkynne på en måte hvor det ikke er resultatene som beviser din tro. — Raymond Urne, pastor i Sentermenigheten i Asker

– Trosbevegelsen har blant annet blitt kritisert for sin vektlegging av helbredelse, og at man legger ansvaret for helbredelse over på den sykes tro. Hva har man tatt lærdom av på dette området?

– Til tider kan det ha vært et for sterkt fokus som kan ha gjort at syke har opplevd at det har blitt lagt en byrde på dem. Det hører ikke hjemme i bibelsk forkynnelse. Der har man gjort en justering.

– Hvordan sørger dere for at det ikke blir en byrde?

– Vi har et ansvar for å forkynne på en måte hvor det ikke er resultatene som beviser din tro. Men det å ha tro til Gud er noe vi er kalt til. Hvis vi kan ha tro til Gud, så skaper det en åpning for mirakler. Men vi må vokte oss for å tenke at det er noe feil med oss hvis vi ikke oppnår det vi tror på.

«Tro på steroider»

Thomas Åleskjær, pastor for OKS-kirkene (Oslo Kristne Senter), er én av talerne til helgens konferanse. Menigheten han leder har vært sentral i norsk trosbevegelse siden oppstarten på midten av 80-tallet.

Selv opplever han at begrepet «trosbevegelsen» har en bismak.

– Det var aldri en merkelapp som våre menigheter satte på oss selv, og kanskje ble den assosiert med en del ytterliggående elementer. Jeg tror dessverre at kristen TV, særlig i USA, gjorde en del skade der.

Thomas Åleskjær, OKS Romerikskirken. PASTOR: – Man kan kanskje si at noe av det som fant sted i Skandinavia på 80- og 90-tallet var en slags «tro på steroider», sier Thomas Åleskjær, pastor for OKS-kirkene. (Erlend Berge)

Særlig mener han sammenblanding av tro og økonomi, og løfter om helbredelse knyttet til økonomiske gaver, var skadelig.

Men også her til lands kunne trosforkynnelsen på 80- og 90-tallet gå for langt, erkjenner han.

– Man kan kanskje si at noe av det som fant sted i Skandinavia på 80- og 90-tallet var en slags «tro på steroider». Men allerede den gangen var det vesentlige forskjeller internt, og slik er det også i dag.

I dag opplever han at trosbevegelse-begrepet er mindre belastet. Han tror også trosforkynnelsen er mer nyansert nå.

– Nå er vi mer komfortable med å omtalte oss selv som en trosmenighet, siden det i dag i mindre grad er assosiert med alt det andre.

– For de kirkene som har en helt spesifikk betoning av trosforkynnelse, er mitt inntrykk at det i dag er mindre ensporet, legger han til.