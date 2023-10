Ingen penger til kirkebygg i statsbudsjettet: – Svært uheldig at vi taper tid

Regjeringen kutter tilskuddet til fredede og verneverdige kirker, som i år var på 39 millioner, i neste års statsbudsjett.

I stedet bevilger regjeringen 20,6 millioner til opprettelse av kirkebevaringsfondet, som finansminister Trygve Slagsvold Vedum presenterte utenfor Nidarosdomen i august i år. Fondet skal på sikt sørge for 500 millioner kroner årlig til vedlikehold av kirkebygg.

Regjeringen har dermed ikke satt av noen midler til vedlikehold av kirker i statsbudsjettet for neste år.

Hovedorganisasjonen KA mener regjeringen nå setter vedlikeholdet av kirkene på vent.

– Vedlikeholdsetterslepet på kirkene øker år for år, og vi har ikke tid til hvileskjær. Tilskuddet til operativt arbeid burde ha vært videreført mens riggingen av bevaringsprogrammet pågår, sier viseadministrerende direktør i KA, Marit Brandt Lågøyr.

Hun mener vedlikeholdsetterslepet med det vil øke i 2024.

– Det er svært uheldig at vi taper tid mens vi venter på pengene fra fondet, sier Lågøyr.

– Kan tape et halvt år

Regjeringens kirkebevaringsfond skal etter planen bevilge 10 milliarder til vedlikehold fordelt mellom de neste 20–30 årene.

Pengene skal sikres gjennom avkastning fra Opplysningsvesenets fond (OVF) på 500 millioner i året. De årene hvor fondets avkastning er mindre enn 500 millioner, skal differansen dekkes inn fra statsbudsjettet.

KIRKEFOND: Det nye kirkebevaringsfondet ble presentert utenfor Nidarosdomen i august i år. Fra venstre: Preses Olav Fykse Tveit, riksantikvar Hanna Geiran, helseminister Ingvild Kjerkol, trosminister Kjersti Toppe, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, Marit Halvorsen Hougsnæs i KA, Kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen (Cecilie Roang)

I statsbudsjettet varsler regjeringen at de vil legge frem hovedelementene i ny tilskuddsordning i revidert nasjonalbudsjett, som legges frem i mai neste år.

– Det at vi nå må vente, kanskje frem til revidert nasjonalbudsjett, vil gjøre at vi taper et halvt år, sier Lågøyr.

Hun tror det vil gjøre det vanskeligere å nå målet om å sette middelalderkirkene i stein i stand til 2030-jubileet.

«Et historisk løft»

Regjeringen kunngjorde opprettelsen av kirkebevaringsfondet i august i år, og kalte det «et historisk løft for vedlikehold av norske kirker».

– Hva tenker du om at de de nå kutter pengene til vedlikehold?

– Vi er veldig glad for kirkebevaringsfondet, og er forventningsfulle til det som skal komme. Men mens vi venter på at pengene fra fondet skal komme, er det ingen grunn til å miste muligheten til å jobbe underveis, sier Lågøyr.

KrF: – Burde begynt med én gang

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kaller regjeringens grep for «et gedigent mageplask»

– Her har vi startet en opptrapping, fordi vi har et enormt etterslep. En rekke kirker er utsatt for brannfare, eller har taksteiner som ramler fra takene. Vi trenger en opptrapping og en enorm styrking av vedlikeholdet av kirkene, ikke minst fordi vi har en rekke 1000-årsjubileum på trappene.

revidert-avtale IKKE TID: – Vi har ikke tid og råd til et hvileskjær, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF). (Ole Berg-Rusten/NTB)

Han mener steinkirkene ikke har tid til å vente på etableringen av kirkebevaringsfondet.

– Vi har ikke tid og råd til et hvileskjær før midlene fra OVF kommer. Regjeringen burde heller begynt utbetalingene med én gang, sier han.

Toppe: – Krever ressurser og tid

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) mener det ikke er grunn til å ha to tilskuddsordninger til samme formål.

Kjersti Toppe KIRKEMINISTER: – Det ikke er grunn til å ha to tilskuddsordninger til samme formål, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). (Erlend Berge)

– I og med at regjeringen varsler at det skal settes av midler til kirkebevaringsprogrammene i revidert nasjonalbudsjett i mai 2024, blir midlene fra denne tilskuddsordningen foreslått omdisponert for oppstart og etablering av en organisasjon for bevaringsarbeidet, sier Toppe i en e-post til Vårt Land.

Arbeidet med etablering krever ressurser og tid, og det er derfor nødvendig at regjeringen omdisponerer midler til etablering av fondet allerede nå, forklarer hun.

– KA sitt alternativ ville medført at dette arbeidet i praksis ikke ville kunne gjennomføres før til høsten, og slik sett ville det forsinket prosessen, sier Toppe.

---

Kirkebevaringsfondet

Kirkebevaringsfondet er et resultat av skillet mellom stat og kirke. Staten har tatt over en rekke eiendommer som historisk har tilhørt Den norske kirke, mot at verdiene på om lag 10 milliarder kroner blir brukt til istandsetting av kirker.

Overskuddet fra forvaltingen av disse midlene er øremerket kirkebevaringsfondet. Modellen som er valgt skal sikre at verdiene er evigvarende, og at kirkebevaringsfondet har en årlig ramme på 500 millioner kroner til istandsetting av kirkebygg. I de årene hvor utbyttet er mindre enn 500 millioner kroner vil resterende beløp bli bevilget fra statsbudsjettet.

Kilde: Regjeringen.no.

---