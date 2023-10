Metodistkirken har stått i hardt vær den siste tiden. Gjennom 30 år har kirken endret vigselsritualet flere ganger uten å søke Barne-, og ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om godkjenning. Dette kunne bety at 800 ekteskap er ugyldige.

I sitt brev til Metodistkirken onsdag skriver Statsforvalteren, etter å ha gjennomgått konklusjonen fra Bufdir:

«Statsforvalteren legger til grunn at de endringene som er gjort i vigselsritualene ikke får noen betydning for ekteskapene som er inngått i nevnte periode. Det vil si at alle vigslene som er gjennomført i perioden er gyldige.»

– Vi er veldig lettet. Det er fint å få avsluttet saken, det har ikke vært behagelig å ha dette hengende over oss.

Det sier Emil Skartveit, daglig leder i Metodistkirken i Norge.

– Vi er glade for jobben Bufdir og Statsforvalteren har gjort, og vi tar lærdom av dette.

Bufdir har tidligere konkludert med at mindre endringer i et godkjent vigselsritual ikke gjør et ekteskap ugyldig. Vurderingen ble videresendt til Statsforvalteren, som skulle ta en endelig avgjørelse.

Når avgjørelsen nå er tatt, kan 800 par slå seg til ro med at de juridisk sett er ektefeller, og har vært det siden de sa «ja» til hverandre.

Skartveit ser også et større bilde:

– Kanskje denne saken fører til litt nødvendig rydding hos andre enn oss. Jeg har hørt fra ansatte i andre kirkesamfunn som nå går gjennom sine egne rutiner. Sånn sett har det jo kommet noe godt og positivt ut av dette.

