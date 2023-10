Mange kristne organisasjoner har ansatte i Israel. Nå vurderer de fleste organisasjonene fortløpende hvordan de skal håndtere situasjonen.

VALG: Jarle Råmunddal sier Den norske Israelsmisjons ansatte selv må velge om de ønsker å bli eller komme hjem. (Kjell Tore Hauge Myre / Kolon Media)

Israelsmisjonen har 14 elever fra Helgeland folkehøyskole på reise i landet, skulle opprinnelig få dem ut av Israel via båt til Kypros i morgen, torsdag.

Men etter at Utenriksdepartementet onsdag morgen har gjort det klart at de setter opp et fly for gjenværende nordmenn i Israel, opplyser Israelsmisjonen nå at de vil sette elevene på liste over å komme med på flyet UD setter opp:

– Vi forsøker å få folkehøyskoleelevene hjem med UD sitt fly onsdag kveld, men holder båtreisen åpen for sikkerhets skyld, sier Jarle Råmunddal, generalsekretær i Den norske Israelsmisjon.

Flyet skal trolig gå i kveld, rundt klokken 19.00.

– Det blir bra for elevene hvis de får kommet med på flyet. Situasjonen har kommet veldig tett på dem.

– Er du bekymret?

– Jeg kan jo ikke si at jeg ikke er bekymret. Det er dramatisk det som skjer. Samtidig er det andre enn nordmenn som har det langt verre nå, sier Råmunddal.

Vil ha elevene hjem

Den norske Israelsmisjon har tre fast ansatte nordmenn på sin base i Tel Aviv, i tillegg til de lokalt ansatte. For tiden har de også tre voluntører samme sted.

De 14 norske folkehøyskoleelevene har oppholdt seg i Tel Aviv de siste ukene. I tillegg er det to andre besøkende fra Norge.

De norske ansatte har, ifølge ham, ikke blitt beordret verken til å reise eller til å bli værende.

– Det er en vurdering den enkelte må ta.

Norsk ektepar ønsker å bli

Hjerte for Israel (tidligere: De norske pinsevenners arbeid i Israel) har to faste representanter som bor i Israel, Ailen og Frode Myrli Wisnæs.

Ekteparet holder til i Mevasseret Ziion, en kommune ti minutter unna Jerusalem. Der tar de blant annet imot voluntører og besøkende.

«Vi blir ikke i landet for enhver pris, men så lenge vi kan være til hjelp, til trøst, og gjøre noe av arbeidet vårt, så blir vi» skriver Ailen Myrli Wisnæs til Vårt Land.

Bibelskoleelever fikk plass på «kristen-fly»

Jarle Sortland er leder for Hjerte for Israel.

Han forteller at fem bibelskoleelever som har vært i Mevasseret Ziion har fått plass på flyet som ble chartret av Den internasjonale kristne ambassade Jerusalem tirsdag kveld. De fikk plass på flyet, og flyet ankom Norge tirsdag kveld.

– Vi har også bestilt flybilletter til fire av voluntørene. De skulle egentlig ta et fly tirsdag, men det ble kansellert. Det var ikke plass på flyet til Den internasjonale kristne ambassade, så voluntørene må vente til fredag.

Kan komme til å be folk dra hjem

Ifølge Sortland har organisasjonen ikke beordret noen til å reise hjem, men vil hjelpe dem som ønsker dette.

– Vi er ikke tjent med å ha folk der som er redde. Fra Norge har vi sagt at dersom noen ønsker å reise hjem, så har vi full forståelse for det.

– Hva er risikoen ved å ikke be folk komme hjem?

– Det er en avveining. Vi må jo se hvordan utviklingen blir. Det kan komme et krysningspunkt der vi ber dem komme hjem.

­ – Vi følger med, time for time.

