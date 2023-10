Human-Etisk Forbund ber om tilsyn ved fem kristne skoler. – Ikke logikk i dette, svarer rektor

– Vi er bekymret for at elevene ikke får ivaretatt sine rettigheter, sier Lars-Petter Helgestad, leder for Human-Etisk Forbunds (HEF) avdeling for politikk og internasjonalt arbeid.

Livssynssamfunnet mener Utdanningsdirektoratet (Udir) bør føre tilsyn ved fem kristne privatskoler. Fellesnevneren for skolene er at styres etter samme alternative læreplan som Innherred kristne skole, men de er samtidig uavhengige hverandre.

Den kristne privatskolen i Mosvik i Trøndelag kom i Udirs søkelys etter at at rektor stilte til intervju i Trønder-Avisa og Dagbladet i fjor høst.

«Homofili er ifølge Bibelen synd, og det lærer vi elevene», er blant uttalelsene han ble sitert på i intervjuet med Dagbladet. Også denne skolen meldte HEF sin bekymring for.

Som følge av mediesakene valgte Udir å føre tilsyn med Innherred kristne grunnskole og avdekket fire brudd på privatskoleloven. De konkluderte blant annet med at opplæringen ikke dekker skolens godkjente læreplaner og at styret ikke sørger for at skolen samarbeider tilstrekkelig med kommunens skolehelsetetjeneste.

– Smitter litt mistanke

Med bakgrunn i resultatet av tilsynet ber HEF om at det føres tilsyn med Jærtun Lutherske Friskule, Kongstun Kristne Friskole, Alta Kristne Grunnskole, Bjørklyskole - stiftelsen Namsos kristne grunnskole og Kongshaugen Kristne Grunnskole.

Det var Trønder-Avisa som først meldte saken.

Lars-Petter Helgestad i Human-Etisk Forbund.

Bekymringen til HEF er at disse skolene «kanskje ikke skiller tydelig mellom hva som er deres eget syn og hva elevene også har rett til å lære om – det som er resten av samfunnets syn og det som ifølge barnekonvensjonen er deres rettigheter. Også barna på en kristen privatskole har rett til å lære om mer enn bare det som er skolens eget syn», skriver de i sin henvendelse til Udir.

– Privatskoleloven er tydelig på at elevene skal lære om storsamfunnet, i tillegg til skolens eget syn. Lærer man elevene bare om skolens eget syn, så er ikke det greit, sier Lars-Petter Helgestad.

– Men er det gitt at de øvrige skolene gjør de samme feilene som Innherred bare fordi de har samme læreplan?

– Når det er avslørt hva som skjedde på Innherred, så gjør det dessverre at det smitter litt mistanke over disse beslektede skolene, sier Helgestad.

Han presiserer at HEF ikke ikke er mot kristne privatskoler.

Det beste er om HEF kommer på besøk og blir med i noen timer med kristendom, naturfag og samfunnsfag — Knut Heng, rektor ved Kongstun Kristne Grunnskole

Ønsker HEF velkommen

En av rektorene sier at han tar til etterretning at HEF er bekymret.

– Det er helt naturlig at Udir fører tilsyn med friskolene. At HEF er bekymret for oss har jeg ingen kommentar til. Det eneste formelle skolene har felles er en læreplan som er godkjent av Udir. Dermed er det ikke logikk i at vi eller andre skoler skulle bli assosiert med de avvikene Udir avdekket ved Innherred kristne grunnskole, sier Andreas Årikstad, rektor på Jærtun Lutherske Friskule på Bryne i Rogaland.

I samme fylke ligger Kongstun Kristne Grunnskole. Rektor Knut Heng ønsker Udir velkommen til å føre tilsyn hos dem, mener mener samtidig at HEFs bekymringer er ubegrunnede.

– Det beste er om HEF kommer på besøk og blir med i noen timer med kristendom, naturfag og samfunnsfag. Jeg tror man ville blitt overrasket over åpenheten, frihetene til å uttrykke sitt syn og respekten lærerne viser til elevene, sier Heng.

Han forteller at det er viktig for skolen å formidle respekt for hverandre og respekt for ulike meninger.

– Det gjelder også spørsmål som angår religion og livssyn. Dette står ikke i motsetning til at skolen har et verdigrunnlag som er utgangspunkt for læreplanen.

Videre påpeker han at ingen skoler er verdinøytrale.

– Alle påvirker elevene med sitt verdigrunnlag uavhengig om det er gjort skriftlig, eller bare reflektere skolens og lærernes holdninger og verdier. Da synes jeg at de kristne friskolene gjør det veldig ryddig med at man er tydelig med hvor man står og hva man vil formidle, sier Heng, som påpeker at skolens læreplan er offentlig tilgjengelig og godkjent Udir.

Tok til orde for strengere straff

Det siste året har HEF involvert seg i virksomheten til kristne aktører. Blant annet mener de Den norske kirkes (DNK) trosopplæring i SFO-tida bryter med Stortingets vilje. De mener også DNK burde få strengere straff etter at de tidligere i år ble irettesatt av Datatilsynet for å ha innhentet og lagret fødselsmeldinger for lenge.

– I tillegg har dere involvert dere i kristne privatskolers anliggender. Hvorfor er det naturlig for HEF å innta en slik vaktbikkje-rolle i Kristen-Norge?

– Fellesnevneren med de tre nevnte sakene er barn og unges selvstendige rettigheter og trosfrihet. I tillegg er det en del av vårt arbeid å jobbe for demokrati og menneskerettigheter i Norge. Da er det naturlig at vi snuser på saker som dette, selv om det ikke er det eneste vi gjør. Men jeg skjønner jo at det er mest spennende for Vårt Land når vi har en kristendomskritisk vinkling, sier Lars-Petter Helgestad i HEF.

