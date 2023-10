Nordmenn samlet i bønn i Jerusalem: – Mange kjenner på frykt

Ambulerende sjømannsprest Leif Magne Helgesen kom til Jerusalem for én uke siden.

På lørdag ettermiddag skulle Helgesen sammen med én dansk og én norsk kollega feire gudstjeneste i gamlebyen. Denne ble avlyst, men de bestemte seg for å holde kirken åpen for dem som ville be og tenne lys for situasjonen.

– Nesten tretti mennesker kom, og det ble en viktig, liten markering med en enkelt liturgi, forteller Helgesen.

– Mange kjenner på frykt og engstelse

Sjømannspresten forteller at en viktig del av jobben hans er å være tilgjengelig for samtaler. Rett etter praten med Vårt Land søndag formiddag skal han ut og møte noen nordmenn.

– Det er mange som kjenner på frykt og engstelse nå. Både blant lokalbefolkningen og nordmenn.

SJØMANNSPREST: Leif Magne Helgesen holder i disse dager til i Gamlebyen i Jerusalem. (Erlend Larsen )

– Det som skjer nå er forferdelig. Vi tror ikke på krig. Som kristne tror vi på livet, både livet som skal komme, men også livet vi lever i dag. Det er litt av min oppgave, å reise rundt og spre håp og tro på livet, sier sjømannspresten.

Etter planen skal han videre til Tel Aviv på mandag, men om det lar seg gjøre er enda usikkert.

– En bønn vi ba under gudstjenesten lørdag, og som jeg ofte ber i slike situasjoner er Vår Far. «Frels oss fra det onde». Med den ondskapen som skjer nå trenger vi virkelig å be en slik bønn, mener Helgesen.

Situasjonen berører mange. Vårt Land har kontaktet en rekke organisasjoner for å høre hva de tenker om det som nå skjer i Midtøsten.

Har personell og bibelskoleklasse i Tel Aviv

Generalsekretær i Den norske Israelsmisjon, Jarle Råmunddal, kaller bildene fra angrepene for hjerteskjærende.

– Det er fryktelig det som skjer. Det er en ekstremt vanskelig situasjon for alle sivile og hele Israel. Det er ødeleggende også for alle initiativ til fred og det setter en slik prosess langt tilbake. Derfor er dette tragisk på så mange måter, mener Råmunddal.

Han forteller at organisasjonen han leder har personell i Tel Aviv, i tillegg til en bibelskoleklasse med 14 elever.

– Det er klart det er opprørende for dem, men det går etter forholdene bra, forteller Råmunddal søndag formiddag.

Han sier de ikke vet når de får reist ut av Israel, men at de ser an situasjonen fra dag til dag.

– Jeg vil oppfordre alle til å være i bønn for de berørte og hele situasjonen i området.

– Vold mot sivilbefolkningen er alltid terror

TERROR: Generalsekretær i Norges Kristne Råd Erhard Hermansen mener vold mot sivilbefolkningen alltid er terror uavhengig av konteksten det skjer i. (Gjermund Øystese)

– Voldshandlinger kan aldri rettferdiggjøres, og vold mot sivilbefolkningen er alltid terror uavhengig av konteksten det skjer i og uavhengig av om det er enkeltpersoner eller stater som utfører volden, sier generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, i en e-post til Vårt Land.

Han oppfordrer til forbønn for alle berørte i Israel og Palestina og for alle som har makt til å stoppe volden.

– Som kristne kirker må vi hele tiden be om en fredelig og rettferdig løsning på konfliktene i området, og vi ber om fred i Israel og Palestina, sier Hermansen.

– Vi ser en opptrapping til storkrig

Leder i Palestinakomiteen i Norge, Line Khateeb, skriver i en e-post til Vårt Land at det er forferdelig å se det høye tallet på drepte i Israel og Palestina.

– Hamas sine væpnede styrker bryter folkeretten når de angriper og kidnapper sivile. Den israelske hæren bryter folkeretten når de bomber boligblokker. Vi fordømmer alle angrep og drap på sivile.

Khateeb ser med bekymring på at også at den libanesiske Hizbollah-militsen har involvert seg.

– Vi ser en opptrapping til storkrig som kan bli langvarig og farlig for innbyggerne i både Libanon, Israel og Palestina. Dess lengre krigen varer dess flere uskyldige liv vil gå tapt, sier Khateeb.

Også preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, uttrykker en bekymring for en eskalerende voldsspiral.

– Det rammer sivile på begge sider og kan være farlig for hele regionen, skriver han på Facebook.

Han sier han sammen med ledelsen i Kirkens Verdensråd ber om umiddelbar våpenhvile.

VOLD: Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke, fordømmer Hamas sine angrep mot sivile i Israel. (Marit Mjølsneset)

– Det som skjer i Israel og Palestina nå er noe mange har fryktet lenge. Jeg fordømmer Hamas-angrepene mot sivile i Israel. Disse voldshandlingene må stoppe.

Biskopen sier han har nære bånd til kirkene i området, og særlig til palestinske menigheter og kristne.

– De har levd under okkupasjon. Vi tenker særleg på dem nå, skriver han.