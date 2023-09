Trusler mot begravelsespersonell, prester og pastorer. Konflikter om hvem som skal få delta i begravelsene. Dette er den nye virkeligheten for de som driver med gravferd i Sverige.

– Konfliktene rundt begravelser har blitt stadig alvorligere og mer truende, sier forbundsdirektør Ulf Lernéus ved Sveriges begravningsbyråer (SBF). De har merket et økt konfliktnivå rundt det som skal være en vakker minnestund.

– Vi mottar informasjon delvis fra vår rådgivningstelefon der folk tar kontakt, og delvis fra våre begravelsesbyrå. Denne sommeren har det vært tydelig at det har vært mange konflikter, sier Ulf Lernéus til den svenske avisen Dagen.

Han forteller at det tar mye tid å jobbe med de ofte betente konfliktene. Dette kan dreie seg om uenigheter om hvordan begravelsen skal være, eller - noe som er vanlig - hvem som skal få delta.

– Det vanligste å krangle om er nettopp at man ikke ønsker at noen skal få delta. Man vil utelukke mennesker. Dette kan være søsken eller barn, og man sier ‘den får ikke komme’. Men denne seremonien er frivillig, og da må man prøve å bli enige om den. Vi ringer ikke og sier: ‘du er ikke velkommen i kirken’.

Det har hendt at både prester, pastorer og ansatte som har tatt seg av booppgjør er blitt truet — Ulf Lernéus

KONFLIKT: Ulf Lernéus, forbundsdirektør i Sveriges Begravningsbyråer (SBF), ser en økning i konflikter rundt begravelser i landet. (SBF (Pressebilde))

Dødsannonser kan skape konflikt

Også i begravelsesforeningen Fonus har de merket et økt konfliktnivå.

– Vi har ingen statistikk på dette, men jeg hører fra kolleger at det er mer uro i familiene, sier pressetalsperson Conny Sohlberg.

Noen familier har vanskeligheter med å bli enige om hvordan begravelsen skal være, forteller Sohlberg. Men også selve dødsannonsen kan føre til uenighet.

– Det er en vanskelig sak. Man krangler om hvem som skal stå først, for eksempel. Men det er en fastsatt rekkefølge, som er bra. Det kan også handle om at man ikke ønsker å sitte i samme rom som visse personer under begravelsen.

Vanskelig å forby

En begravelsesseremoni er helt frivillig og ikke juridisk regulert, understreker Ulf Lernéus. Det eneste som er regulert er selve gravleggingen. Siden begravelsesgudstjenester er offentlige gudstjenester både i Den svenske kirken og i frikirkene, er det ikke mulig å ekskludere folk. En borgerlig begravelsesseremoni, derimot, er en privat begivenhet der man selv bestemmer hvem som skal delta via invitasjon. Men selv her er det vanskelig å forby folk å delta.

– Det er heller ikke grunntanken bak en begravelse å forby noen å være med, sier Ulf Lernéus.

I sommer har det hendt at begravelsesbyrå har måttet bruke sikkerhetsfirmaer fordi personell har blitt truet.

– Dette høres skremmende ut?

– Ja, det er veldig belastende for byråene. Det har hendt at både prester, pastorer og ansatte som har tatt seg av booppgjør er blitt truet. Da handler det om å sikre arbeidsmiljøet for våre ansatte. Det har hendt at vi rett og slett har måttet bytte prest i siste øyeblikk, fordi presten har blitt truet.

Før var det ofte en ektefelle og to eller tre barn som skulle være med og bestemme. De ble ofte enige. — Ulf Lernéus

Conny Sohlberg hos Fonus sier at deres begravelsesbyråer så langt som mulig prøver å snakke med familiene hvis det kommer opp at noen ikke ønsker at visse personer skal delta i begravelsen.

– Dette spørsmålet kommer av og til opp. Da prøver vi å megle mellom forskjellige grupperinger. Men det er svært sjelden det blir spesialløsninger med lukkede arrangementer og vakthold.

SORG: Conny Sohlberg, pressetalsperson i begravlesesforeningen Fonus, mener det er viktig å huske at det handler om mennesker i sorg. (Fonus)

Handler om mennesker i sorg

Han sier at det er viktig å finne ut hvorfor man ikke ønsker at en bestemt person skal delta.

– Hvis det for eksempel er en dom mot denne personen, blir det komplisert. Vi jobber noen ganger med taushetsplikt. Men så snart man har bestilt en tid i en menighet, er det av og til fortsatt mulig å finne ut når begravelsen er, for menighetene har ikke automatisk taushetsplikt rundt begravelser, men må ta en intern beslutning om dette i hvert tilfelle. Prinsipielt sett kan man arrangere en borgerlig seremoni og lukke dørene, og familien velger av og til dette alternativet.

Han sier at det er viktig å huske at det handler om mennesker i sorg mennesker. Begravelsen er der for at folk skal kunne ta farvel.

– Vi prøver å forklare hvorfor en begravelse er viktig. Men vi er alltid lojale mot dem som planlegger sammen med oss.

– Hva skyldes økningen i trusler og konflikter?

– Jeg pleier å si at begravelsene reflekterer samfunnet. Før var det ofte en ektefelle og to eller tre barn som skulle være med og bestemme. De ble ofte enige. Men i dag er det nye typer familiekonstellasjoner med barn fra forskjellige ekteskap. Jeg pleier å si at fem personer har blitt til 15. Derfor oppstår det flere konflikter, sier Ulf Lernéus.