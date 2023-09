Blåser liv i nedlagt kirkekonferanse: – Har venteliste

Torsdag og fredag denne uka arrangeres Mikkelsmesskonferansen i Drammen. Årets tema for den kirkefaglige konferansen er gravferd – et tema som åpenbart engasjerer.

Per Erik Karlsson Brodal, sokneprest i Bragernes og en drivkreftene bak konferansen, forteller at påmeldingslista ble fylt opp allerede før sommerferien. Han har en tydelig formening om hvorfor konferansen har slått an:

– Jeg regner med at det er flere enn meg som skulle ønske de hadde mer tid til faglig utvikling. Det å få satt av et par dager til dette tror jeg er veldig etterlengta hos mange.

– Alltid relevant

Årets konferanse har fått tittelen «‘Englene føre deg til paradiset’ – gravferd i Den norske kirke».

Erkeengelen Mikael, Mikkelmess FESTDAG: Erkeengelen Mikael spiller en sentral rolle i både jødisk, islamsk og kristen tradisjon. I Den norske kirke feires Mikkelsmesse den 29. september. Ikonet er fra Katerinaklosteret i Sinai og dateres til 1200-tallet. (Ukjent kunstner)

På spørsmål om hva som er bakgrunnen for temavalget svarer Brodal at gravferd er en tematikk som alltid er relevant for kirka. Målgruppa for konferansen er først og fremst ansatte i Den norske kirke – prester, diakoner og kantorer – som har gravferd som en naturlig del av hverdagen.

Ifølge Brodal blir tematikken ytterligere aktualisert av at ulike spørsmål knytta til gravferd har vært oppe til debatt i Den norske kirke den siste tida. Han viser også til at det i det siste har blitt forska en del på temaet, og trekker blant annet fram rapporten Forhandlinger ved graven fra MF vitenskapelige høyskole.

– Det blir kanskje feil å si at det er «i vinden», men det har blitt såpass mye diskutert den siste tida at vi syntes dette var et relevant tema å reflektere mer over.

For oss har det vært viktig at det ikke bare er foredragsholderne som skal bidra, men at samtalene i etterkant er vel så viktig — Per Erik Karlsson Brodal, sokneprest i Bragernes

Ble nedlagt

Fram til 2020 ble Mikkelsmesskonferansen arrangert i Trondheim. Den årlige konferansen ble først igangsatt av Liturgisk senter, før regien ble overlatt til Kirkerådet. I 2020 vedtok man imidlertid å avvikle konferansen.

– Da var vi noen som snakka om at dette var for ille. Og da er det jo ofte sånn, at hvis man ønsker noe gjort så må man gjøre det selv.

Dermed tok Bragernes menighet initiativ til å se på om dette var noe man kunne få til i Drammen. Da konferansen ble «relansert» i fjor var det nattverden som var tema.

– Det var ganske godt besøkt, og viste at det fantes et marked. Så da bestemte vi oss for å gjenta konferansen, og nå er det 95 påmeldte deltagere og vi har flere på venteliste, forteller soknepresten.

Han understreker at menigheten har fått god støtte fra Drammen kirkelige fellesråd og Ad Fontes – Akademi for musikk og liturgi, som er samarbeidspartnere for konferansen.

---

Mikkelsmess

Religiøs høytidsdag til minne om erkeengelen Mikael som feires 29. september.

Tradisjonen oppsto i middelalderen, og ble bevart som kirkelig festdag også i den lutherske kirken etter reformasjonen.

Her til lands utviklet mikkelsmess seg til en høsttakkefest, der man takket for markens grøde. Den forsvant som offisiell høytidsdag under helligdagsreformen i 1770.

---

Bredt program

Konferansen er tverrfaglig, og Brodal forteller at hovedinnlederne på konferansen skal ta opp både teologi, liturgi og diakoni.

På spørsmål om hva han selv gleder seg mest til, peker Broland på et av de mange seminarene som også står på programmet:

– Personlig er jeg kanskje mest spent på Trond Hans Farner Kverno, som skal innlede om bønn for avdøde.

Kverno er komponist og biskop i det ortodokse trossamfunnet Den hellige oppstandelses stift.

– I klassisk luthersk forståelse har det har kanskje vært ei holdning til at begravelsen først og fremst er til for de etterlatte, og liturgien forholder seg lite til den avdøde. Men i den siste liturgien er det med et aspekt av at man overgir den avdøde til Gud, noe som kanskje kan nærme seg en slags bønn, forklarer Brodal.

Han sier at den historiske bakgrunnen for lutherdommens skepsis til forbønn er forståelig, sett på bakgrunn av datidas forestillinger. Like fullt synes Brodal at gravferdsgudstjenesten i større grad kunne forholdt seg til avdøde, utover bare minnetalen.

– Her kan bønn for avdøde være et viktig bidrag.

