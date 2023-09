Statsministeren hørte Markusevangeliet i misjonskirke: – Det kirkelige Norge har mye å lære

– Jeg synes det var sterkt og minimalistisk.

Det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter å ha fått fremført Markusevangeliet i sin helhet på 90 minutter i Oslo misjonskirke Betlehem søndag ettermiddag.

Besetningen tok hele kirkerommet i bruk for å formidle evangeliet som går over 16 kapitler. Utenom enkle lys- og lydeffekter, hadde skuespillerne få andre hjelpemidler tilgjengelig.

Støre var tydelig fornøyd med oppvisningen.

– Det kirkelige Norge har mye å lære fra dette, og fra det å formidle på ulike måter.

– Burde flere kirker ta i bruk teater for å forkynne fra Bibelen?

– Ja, og dette handler jo om å møte folk der de er, ikke bare gjennom ritualer, men også på flere forskjellige måter for å kunne nå flere, sier Støre, som også bekrefter at han av og til leser i Bibelen.

Jonas Gahr Støre stemmer PREST: Etter fremføringen av Markusevangeliet i misjonskirken, deltok prest Marit Slagsvold i en panelsamtale. Her sammen med sin ektemann Jonas Gahr Støre i 2021. (Javad Parsa/NTB)

Samtalte om evangeliet

Pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem, Erik Andreassen, forteller at han er veldig fornøyd med det de har fått til, og hyller flere frivillige i menigheten for initiativet.

Etter fremføringen hadde han invitert til samtale med professor emeritus Notto Thelle og prest Marit Slagsvold om evangeliet. Den allerede nevnte statsministeren, Jonas Gahr Støre, er forøvrig gift med Slagsvold.

Hun syntes det var sterkt å oppleve Markusevangeliet fra start til slutt, og var særlig imponert over disiplenes rolle:

– Så strevsomt det må ha vært å være disippel til Jesus! De jobber så hardt, og er så forvirret av mye av det som Jesus sier. Jeg føler veldig med disiplene. Hvor forvirrende er det ikke å tro, også i dag, spør prest Marit Slagsvold.

Oslo misjonskirke Betlehem

Kristen frimenighet på Abildsø i Oslo

Tilhører Misjonskirken Norge, som tidligere het Det Norske Misjonsforbund

Oslo misjonskirke Betlehem ledes av pastor Erik Andreassen

Denne høsten setter de opp flere forestillinger der Markusevangeliet fremføres i sin helhet, og der kjente samfunnsprofiler reflekterer over forestillingen etterpå.

PASTOR: Erik Andreassen har invitert et bredt spekter av gjester til å samtale om Markusevangeliet. Søndag var Marit Slagsvold og Notto Thelle med. (Ingvild Kessel)

Også en scene fra hagen Getsemane lot henne berøre. I Markusevangeliet beskrives en situasjon der disiplene blir bedt om å våke i hagen mens Jesus ber, men til stadighet faller de i søvn. Dette til tross for at Jesus ber dem om å være våkne gjentatte ganger.

Slagsvold mener man kan trekke paralleller til i dag:

– Vi vil alle være på pletten og gjøre ting skikkelig, men så er vi jo så menneskelige alle sammen. Derfor trenger vi å hjelpe hverandre til å være våkne i det som skjer samfunnet.

Jesus var en tørr pappfigur, og kirken var kun et spir i det fjerne, bortsett fra på julaften — Marit Slagsvold, prest

Hun mener det er flere verdier som gjør Jesus like revolusjonerende på sin tid som i dag, og som gjør ham like relevant for oss som lever nå:

– Noen av ideene Jesus kom med, slik som at alle mennesker er like mye verdt, er ideer som både var revolusjonerende da, men som også er revolusjonerende i dag.

FULLT: Mange kom for å høre samtalen etter Markusevangeliet-fremføringen i Oslo misjonskirke Betlehem. (Ingvild Kessel)

Ble nysgjerrig på kristendom

Presten forteller at hun vokste opp uten å ha kristendommen tett på:

– Jesus var en tørr pappfigur, og kirken var kun et spir i det fjerne, bortsett fra på julaften, sier hun.

Først som ung voksen ble hun mer nysgjerrig på kristendommen, og i 2021 ble Slagsvold ordinert til prest.

61-åringen tror mange mennesker har en lengsel etter det å tilhøre noe større:

– Å ha en tro handler ikke bare om noe som skjer i hodet. Det handler vel så mye om noe som skjer i kroppen. Det er en visshet om at man tilhører noe større, og et fellesskap. Mange har ikke dette fellesskapet med mindre man har vokst opp med det.

Å lese med andres briller

Professor emeritus Notto Thelle sier han har hørt og lest Markusevangeliet sikkert hundre ganger, men at det alltid er en god idé å lese det med et «aktualitetsperspektiv»:

– Mange av oss føler sikkert at vi har pratet Jesus ihjel. Men jeg tror vi må fortsette å forsøke å lese Bibelen gjennom andres «briller», slik at vi kan oppdage nye ting.

Thelle har i flere perioder jobbet i ulike asiatiske land, blant annet Kina og Japan. Han forteller om opplevelser der folk leste Bibelen for første og gang ble fra seg av begeistring.

– Det har fått meg til å tenke at vi i vår del av verden kanskje glemmer hvor sterke disse fortellingene er.

Det er satt opp to forestillinger til om Markusevangeliet. I tillegg til Marit Slagsvold og Notto Thelle, har Andreassen invitert Sissel Gran, Hanne Krogh, Kjell Arnold Nyhus, Mimir Kristjansson, Peder Kjøs og Kari Slaatsveen til samtale.

