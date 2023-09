Kirkevalg: Stod på 13. plass, kom inn først

– Det var en særdeles hyggelig overraskelse, fint å være ønsket, motiverende å bli heia på, jeg takker for tilliten.

Det sier musiker og nyvalgt bispedømmerådsmedlem, Tore Thomassen.

Han stod på trettendeplass på Nominasjonskomiteens liste til bispedømmerådet i Agder og Telemark i årets kirkevalg. Men såpass mange ønsket han inn, at han gikk forbi alle de tolv kandidatene som stod over han på listen.

667 personer har krysset av for at de ønsker at akkurat Thomassen skal få plass i rådet. Dette er både fra personer som har stemt på Nominasjonskomiteens liste, og såkalte slengere, altså stemmer fra personer som stemmer på én av de andre listene.

Erik Lunde, generalsekretær i Strømmestiftelsen og KrF-profil var den andre som kom inn fra Nominasjonskomiteens liste i bispedømmet. Han stor opprinnelig på tredjeplass på listen.

---

Tore Thomassen

Født 1955.

Tekstforfatter, komponist og musiker.

Har drevet turnévirksomhet rundt om i Norge i regi av Rikskonsertene og i kirker og bedehus.

To av sangene hans er med i Norsk Salmebok 2013.

Git med kunstner Barbro Raen Thomassen.

---

– Må våge å være kirke

– Hva tror du er grunnen til at så mange ønsker at akkurat du skal representere dem?

MUSIKER: Tore Thomassen har gitt ut en lang rekke plater både for voksne, barn og tenåringer. (Lars O. Flydal)

– Kanskje jeg har vist bredde og engasjement? Jeg har hatt mange konserter for barn og ungdom, både i kirker og på skoleturnéer, foruten temakonserter for voksne.

Thomassen forteller at han blant annet har deltatt mye i arbeid for å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser i kirken. Og om en uke skal han holde ti konserter rundt om på eldresenter i forbindelse med at det er 60 år siden The Beatles sangen «She loves you – yeah, yeah, yeah» kom ut.

Men tross i kulturengasjementet vil han ikke at kirken til en ren kulturaktør.

– Kirken er Norges eldste kulturhus, og den må våge å være kirke – med tydelig trospraksis og inkluderende fellesskap.

Ønsker mindre byråkrati

Musikeren er opptatt av at man må redusere kirkebyråkratiet og ikke være redde for samtidens aktuelle spørsmål. Han vil at kirken skal inspirere og utfordre mennesker til å søke fellesskap med Jesus.

Fram til nylig var Thomassen styreleder for den økumeniske Korsveibevegelsen.

[ Vårt Land møtte Tore Thomassen på Korsveifestivalen i Seljord i sommer ]

– Hva blir viktig for deg i vervet de neste fire årene?

– Jeg vil være med og bygge fellesskap og skape relasjoner, styrke kirkens arbeid for barn og ungdom, og arbeide for gudstjenester hvor mennesker med ulike funksjonsvariasjoner blir inkludert, melder Thomassen.