Politikere, forfattere og en fotballspiller har fått tillit i kirken

Resultatene fra årets kirkevalg er klare flere steder. I tillegg til å velge inn kandidater til bispedømmeråd og Kirkemøtet, som er kirkens øverste organ, har det også vært valg av medlemmer til lokale menighetsråd.

I 2019 hadde Den norske kirke 1164 sokn med egne menighetsråd. Vårt Land har ikke gjort en systematisk kartlegging av alle de nye medlemmene, men har likevel samlet en oversikt over noen kjente profiler i samfunns- og kulturliv som har fått plass i lokale menighetsråd.

BLE VALGT: Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla har fått plass i menighetsråd. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Gerd-Liv Valla, tidligere politiker og LO-leder

Valla har fortid som politiker for Arbeiderpartiet, og var justisminister i Thorbjørn Jaglands regjering i 1997 fram til den gikk av etter valget samme år.

I perioden 2001 til 2007 var hun leder for Landsorganisasjonen (LO).

Nå er hun valgt inn i menighetsrådet til Oslo domkirke.

ARTIST: I 2021 vant Knut Anders Sørum Stjernekamp på NRK. (Evelyn Pecori)

Knut Anders Sørum, artist

De neste fire årene skal artist Knut Anders Sørum sitte i menighetsrådet til Paulus og Sofienberg sokn i Oslo.

Sørum representerte Norge i Eurovision Song Contest i 2004 med låten «High». I 2016 vant han sangkonkurransen Stjernekamp på NRK. Det forrige albumet han ga ut har tittelen Jul og ble utgitt i 2021.

I Vårt Lands spalter har han tatt oppgjør med ekskludering av homofile i pinsekarismatiske miljøer, og fortalt om egne opplevelser som homofil.

POLITIKER: Magnhild Meltveit Kleppa har bakgrunn som blant annet samferdselsminister. Nå er hun også medlem av menighetsråd. (Heiko Junge/NTB)

Magnhild Meltveit Kleppa, tidligere politiker

I Hjelmeland sokn i Stavanger prosti har tidligere statsråd Magnhild Meltveit Kleppa blitt valgt inn i menighetsrådet.

Kleppa har lang fartstid som stortingsrepresentant for Senterpartiet. Hun var sosialminister i Bondevik-regjeringen fra 1997 til 2000, og var både sosialminister og senere samferdselsminister i Stoltenberg-regjeringen fra 2007 til 2012.

Fra 2012 til 2019 var hun også statsforvalter i Rogaland.

Anne Grete Preus bisettes fra Uranienborg kirke TIDLIGERE KRF-GENERAL: Hilde Frafjord Johnsen. (Heiko Junge/NTB)

Hilde Frafjord Johnson, tidligere diplomat og politiker

Hilde Frafjord Johnsen var innvalgt på Stortinget fra Rogaland KrF i perioden 1993 til 2001, og var utviklingsminister i Kjell Magne Bondeviks første og andre regjering. I perioden 2011 til 2014 var hun FNs spesialutsending til Sør-Sudan. Deretter var hun generalsekretær for KrF i perioden 2016 til 2019.

Nå er hun spesialrådgiver ved European Institute of Peace i Brussel, i tillegg til å sitte i det nyvalgte menighetsrådet til Uranienborg sokn i Oslo.

FORFATTER: Tania Von Der Lippe Michelet. (Erlend Berge)

Tania Von Der Lippe Michelet, forfatter

I Moss sokn har Tania Michelet blitt valgt inn i menighetsrådet. Hun debuterte med romanen Afrika er ikke for alle i 2008.

Det ble knyttet mye oppmerksomhet til utgivelsen av selvbiografien Min egen vei - fra Mao til Gud, hvor Michelet tok et oppgjør med oppveksten sin i AKP-ml og fortalte om sin vei til tro.

LUNDE PÅ LUND: Erik Lunde har plass i menighetsrådet på Lund i Kristiansand. (Foto: Egil Mongstad)

Erik Lunde, forfatter og generalsekretær

Siden 2021 har Erik Lunde vært generalsekretær for bistandsorganisasjonen Strømmestiftelsen. Tidligere har han vært medlem av Oslo bystyre for KrF i to perioder. Han har skrevet flere bøker, blant annet Sammen er vi mer alene (2020) og Kristendemokrati. Et forsvar for det ufullkomne samfunnet (2014).

Etter årets kirkevalg er han medlem av menighetsrådet i Lund sokn i Kristiansand.

Tarald Aano, tidligere redaktør

Aano har i mange år vært journalist og redaktør i Stavanger Aftenblad. I 2022 mottok han Fortellerprisen fra foreningen Fortellingens kraft. Han er nå valgt inn i Hafrsfjord sokn sitt menighetsråd.

Finansdebatt på Stortinget POLITIKER: Stefan Heggelund har representert Høyre på Stortinget. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Stefan Heggelund, politiker

Heggelund har representert Høyre på Stortinget i to perioder fra 2013 og 2017. I Vårt Lands spalter har han fortalt om hvordan han gikk fra å være ateist til å bli kristen.

I forbindelse med årets kirkevalg har han kritisert kirken for å trivialisere det hellige, og han har tatt til orde for at kirkens ledere må huske at kirken skal være et hellig sted.

Han er nå valgt inn i menighetsrådet til Ris sokn i Oslo.

Valgvake AP TIDLIGERE POLITIKER: Line Steine Oma har vært aktiv i Arbeiderpartiet. (Sindre Deschington)

Line Steine Oma, generalsekretær

Line Steine Oma er generalsekretær i Norske landskapsarkitekters forening. Tidligere har hun vært politiker for Arbeiderpartiet. I 2018 var hun den første av flere varslere som stod fram med sine opplevelser med Ap-politiker Trond Giske.

Hun er nå valgt inn i menighetsrådet til Gamlebyen og Grønland sokn i Oslo.

Line Henriette Hjemdal (KrF) tar en selfie med innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg før spørretimen i Stortinget onsdag. POLITIKER: Line Henriette Hjemdal (KrF) tok en selfie med daværende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg i 2017. Nå er hun valgt inn i menighetsråd. (Lise Åserud/NTB)

Line Henriette Holten, politiker

I årets kirkevalg ble Line Henriette Holten valgt inn i menighetsrådet i Fredrikstad domkirkes sokn.

Fra 2005 til 2017 representerte hun KrF på Stortinget. Hun har også bakgrunn som politisk rådgiver for Dagfinn Høybråten (KrF). Holten er utdannet teolog ved MF vitenskapelig høyskole.

TIDLIGERE ORDFØRER: Per Sigurd Sørensen skal sitte i menighetsråd i byen han var ordfører i. (Tor Erik Schrøder/NTB)

Per Sigurd Sørensen, tidligere ordfører

I perioden 2007 til 2011 var Per Sigurd Sørensen ordfører i Kristiansand for partiet Høyre.

Siden har han jobbet som fakultetsdirektør ved Universitetet i Agder. I årets kirkevalg har han blitt valgt inn i menighetsrådet til Kristiansand domkirke.

Marius Ørjasæter Amundsen, fotballspiller

I Lillestrøm sokn er fotballspiller Marius Ørjasæter Amundsen valgt inn som medlem av menighetsrådet.

I perioden 2014 til 2018 spilte Amundsen 126 kamper for eliteserieklubben Lillestrøm. Etter 2020-sesongen ga han seg på toppnivå, og spiller i dag for klubben Skjetten.

Eliteserien fotball 2018: LSK - Rosenborg. (0-0). FÅR TILLIT: Marius Ørjasæter Amundsen stoppet Rosenborgs Nicklas Bendtner (t.v.) i 2018. Nå er han valgt inn i menighetsråd. (Lise Åserud/NTB)