Centralkirken i Bergen har tatt et veivalg

Centralkirken i Bergen forlater ikke Metodistkirken Norge. Det ble klart i en avstemning mandag kveld, melder Dagen.

De teologiske spørsmålene om vielse av likekjønnede par, samt ordinasjon av homofile og lesbiske, har skapt uro i Metodistkirken både internasjonalt og her hjemme. Noen metodister har spurt seg om de kan bli værende i kirken.

Blant dem er Centralkirken i Bergen. I april i år fortalte pastor Dag Martin Østevold til Vårt Land at ledelsen hadde invitert til menighetsmøter om tematikken, og at de skulle ta et veivalg i høst:

– Alle vil bli spurt om de mener at vi skal bli i Metodistkirken eller ikke, fortalte pastoren.

Mandag kveld stemte de over om de skulle forlate metodistkirken nasjonalt, eller bli værende. Ifølge Dagen ble resultatet følgende:

42 personer stemte for å forlate Metodistkirken Norge.

53 stemte for å bli værende.

1 stemte blank

Ny linje

Å melde seg ut krever to tredjedels flertall. Dermed blir Centralkirken værende i Metodistkirken Norge.

Det var på Norges Kristne Råds generalforsamling i mars at Nordens biskop, Christian Alsted, sa at Metodistkirken i Norge i nær framtid vil åpne for å vie to av samme kjønn til ektepar.

Vårt Land har tidligere skrevet en sak om splittelsen i United Methodist Church omkring disse teologiske spørsmålene, og veien videre.

[ Metodistkirken i endring: Dette er saken ]

---

Metodistkirken i Norge

Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church

46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer

Praktiserer barnedåp

Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

---