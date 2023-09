Statsforvalteren vil ettergodkjenne ekteskap i Metodistkirken

Mellom 1991 og 2023 kan Metodistkirken i Norge ha benyttet en vigselsliturgi som ikke har vært godkjent av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Konsekvensen av dette kan være at nærmere 800 ekteskap er ugyldig.

I et brev til Bufdir fremmer statsforvalteren i Oslo og Viken en mulig løsning, skriver avisa Dagen.

Guro Fjellanger bisettes. Valgerd Svarstad Haugland er fylkesmann i Oslo og Viken. (Vidar Ruud/NPK)

Statsforvalteren viser til at de i 2016 fikk myndighet til å ettergodkjenne ekteskap. I brevet ber de derfor om bekreftelse på at de skal håndtere søknadene fra de rundt 800 ekteparene i Metodistkirken og ettergodkjenne dem.

Beklager på det sterkeste

I brevet til Bufdir vises det til en uttalelse fra Metodistkirken sendt forrige uke, ifølge Dagen:

«Vi beklager på det sterkeste at disse ikke har vært sendt inn på korrekt vis slik det ble gjort med vår siste revisjon i 2023».

Her skriver kirken også i følge avisen at de mente endringene var «en mindre språklig endring» og at den derfor ikke trengte ny godkjennelse.

Professor John Asland ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo sa nylig til Vårt Land at ekteskapene ikke nødvendigvis er ugyldige.

Han mener alle versjonene av Metodistkirkens vigselsliturgi inneholder de kravene som ekteskapsloven stiller.

[ Disse endringene har Metodistkirken gjort i vigselsritualet: – Overraskende få ]