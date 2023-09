Har gransket Norge Idag-fond. Nå er konklusjonen klar

Kristenfolkets Pressestøttefond ble opprettet i 2012 for å gi avisa Norge Idag økonomisk stabilitet. Siden da har alle donasjoner og pengegaver til avisa blitt samlet i dette fondet. Anita Apelthun Sæle er styreleder i fondet. Hun er politisk redaktør i Norge Idag og ektefellen til sjefredaktør Finn Jarle Sæle. I styret sitter også Runar Sæle, parets sønn.

Innsamlingskontrollen varslet i november 2022 at de ville granske fondet. Det skjedde etter at Dagen omtalte et lån fra foreningen til en bulgarsk byggentreprenør på Østlandet.

Daglig leder Per Kristian Haugen sa den gang til Vårt Land at de har kontakt med fondet og har mottatt en del dokumenter.

– Vi gjør en helhetlig gjennomgang av forvaltningen av innsamlede penger og kommunikasjonen med givere, fortalte Haugen.

Innsamlingskontrollen har blant annet gått gjennom regnskapet for 2020 og 2021. Og nå er konklusjonen klar.

Ikke på OBS-liste

– Vi vil med dette understreke at det ikke er grunnlag for oppføring av organisasjonen på OBS-listen, skriver Haugen.

Dette er en liste Innsamlingskontrollen fører over organisasjoner der det har komme fram negative opplysninger av ulik grad.

Likevel presiserer Haugen at dette ikke er det samme som en godkjenning av Kristenfolkets Pressestøttefond.

– En godkjenning innebærer at organisasjonen underlegger seg ekstra krav til rapportering, regnskapsstandard og revisjon. Grunnet nært samarbeid med aksjeselskap så vil ikke en godkjenning være en egnet løsning i dette tilfellet, står det i konklusjonen fra granskingen.

Selv om fondet ikke havner på OBS-listen påpeker Innsamlingskontrollen blant annet at det er en «utfordring på aksjonærsiden»:

«Kristenfolkets Pressestøttefond er Kristen Medieallianse Drift AS sin største aksjonær med 13.78%. Foreningen blir da sittende litt på «begge sider av bordet» når det kommer utnevnelse av styre samt fremtidig strategi og planlegging.»