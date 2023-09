Her stemmer Solveig i kirkevalget – én sak er spesielt viktig for henne

– Kirken betyr ganske mye for meg. Alle våre barn og barnebarn er døpt der. Vi er også viet i kirken. Jeg synes det er høytidelig der, sier Solveig Stangeland.

Søndag åpnet flere av landets valglokaler til både kirkevalget og fylkesting- og kommunestyrevalget. Bak et valgavlukke på Sola kulturhus i Rogaland har Stangeland akkurat krysset av for hvem hun vil skal styre Den norske kirke de neste fire årene.

Noen aktiv kirkegjenger vil hun ikke beskrive seg selv som, men hun synes det «er ålreit å gå i kirken». I hjemkommunen er det Sola gamle kirke hun har tilhørighet til.

– Hvilke saker er viktige for deg ved årets kirkevalg?

– At kirken er åpen for alle, at alle er velkommen.

AVGIR STEMME: Her stemmer Solveig Stangeland ved årets kirkevalg. (Caroline Teinum Gilje)

KIRKEVALG: For første gang stiller fire ulike lister til valg: Bønnelista, Frimodig kirke, Åpen folkekirke og Nominasjonskomiteens liste. (Caroline Teinum Gilje)

Norges største medlemsdemokrati

Nytt ved årets kirkevalg er muligheten for å forhåndsstemme digitalt. Nær 92.000 har stemt digitalt, meldte Den norske kirke onsdag forrige uke. Men Stangeland går altså for «gamlemåten».

Bak fire bord med tilhørende valgurner sitter valgfunksjonærer som sørger for at valget går riktig for seg. De representerer hver sin valgkrets i soknet: Tananger, Sørnes, Sola og Ræge.

Hos valgfunksjonæren til Sola viser Stangeland fram førerkortet sitt for å legitimere seg. Deretter får hun de sammenbrettede stemmesedlene stemplet.

– Så var det inn der? sier hun og peker bort på den sorte valgurnen med logoen til Den norske kirke på.

– Inn i sprekken, ja, repliserer valgfunksjonæren.

Dermed har nok et kirkemedlem avgitt sin stemme i det som omtales som det største medlemsdemokratiet i Norge.

Til sammen kan tre millioner medlemmer i kirken stemme på hvem de mener skal lede kirken lokalt, regionalt og nasjonalt.

---

Kirkevalget

Kirkevalget 2023 arrangeres i september, parallelt med det offentlige kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Her velges representanter til menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (Den norske kirkes øverste demokratisk valgte organ). Valgperioden er på fire år.

2023 er det første året man kan forhåndsstemme digitalt.

Listene over hvem som stiller til valg til menighetsråd og bispedømmeråd finner du på nettsidene til Den norske kirke.

---

HAR STEMT: Tidligere Sola-ordfører Ole Ueland (f.v.) forteller at han har forhåndsstemt ved årets kirkevalg. Søndag stemte han fysisk på den første valgdagen i kommunestyre- og fylkestingsvalget. Med seg hadde han ektefellen Peter André Schwarz og datteren deres Eva. (Caroline Teinum Gilje)

Foretrekker digital løsning

På Sola kulturhus er kirkevalgslokalet plassert vegg til vegg med kommune- og fylkestingvalget. Sistnevnte valg har kun én utgang i rommet, og det er forbi kirkens stemmelokale. En jevn strøm av mennesker passerer derfor det kirkelige valget, men kun et fåtall stopper opp og deltar.

– Jeg har stemt digitalt i kirkevalget, kommenterer imidlertid flere til valgfunksjonærene på vei ut.

En av dem er Ole Ueland, tidligere ordfører i Sola kommune, nå fylkesordførerkandidat for Høyre.

Med seg har han også ektefellen Peter André Schwarz og datteren deres Eva på fire år.

– Jeg synes den digitale løsningen til kirken har fungert bra. Da kan jeg stemme i ro og mak, forteller han når han stopper opp for Vårt Land.

– I bispedømmerådsvalget synes jeg for så vidt det er greit å forholde seg til listene, men det er litt vanskelig å vite hva de ulike kandidatene står for i menighetsrådsvalget. Der måtte jeg undersøke litt, sier han.

Aktive i menigheten

– Hvorfor er det viktig for deg å stemme ved kirkevalget?

– Jeg er jo engasjert i kirken og vi er aktive i menigheten vår i Sørnes. Vi er opptatt av at det skal være en god plass å være for alle, og at den positive utviklingen som har vært i kirken skal fortsette.

Særlig opptatt er han av kirkens barne- og ungdomsarbeid.

– Måten menigheten tilrettelegger for hele familien er viktig for meg. I vår menighet har de for eksempel kveldsmat mellom jobb og fritidsaktiviteter og gjør veldig mye bra, sier han.

ÅPNET: Søndag åpnet flere av landets valglokaler til både kirkevalget og fylkesting- og kommunestyrevalget, her fra Sola kulturhus i Rogaland. (Caroline Teinum Gilje)

Skeives plass

For ekteparet er også spørsmålet om skeives plass i kirken viktig.

Han viser til at det i Stavanger bispedømme er blitt fattet beslutninger som han er dypt uenig i, og viser til bispedømmerådet i februar – med knapt flertall – ville holde på retten til vektlegge samlivsform ved ansettelser.

Men Kirkemøtet, også kalt Den norske kirkes «storting», ville det annerledes. I august vedtok de å fjerne denne muligheten.

– Jeg er glad for at flertallet på Kirkemøtet var tydelig på at det ikke skulle være slik, sier han.

På Facebook har Ueland vært åpen om hvilken kirkeliste han vil stemme på, nemlig Åpen folkekirke.

Peter André Schwarz forteller at han er enig i ektefellens tanker om kirkens vei videre.

– Har også datteren deres blitt engasjert i kirkepolitikk?

Peter henvender seg til datteren og spør:

– Du, hva er det du gjør i kirken på søndag, Eva?

– Søndagsskole, sier hun.

– Også har du fått brev fra kirka. Hva sto det at du skulle få?

– Ei bok, svarer Eva.

– 4-årsboka, ja, bekrefter faren.

