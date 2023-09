Konservativ leder frykter valgkupp i kirken

For første gang i historien har medlemmer i Den norske kirke hatt mulighet til å forhåndsstemme digitalt ved årets kirkevalg.

I forkant av valget har Jo Hedberg, leder for den kirkepolitiske lista Bønnelista, antyda at digitale forhåndsstemmer kan bli annullert av konkurrentene deres i Åpen folkekirke.

I en artikkel på Bønnelistas nettsider har Hedberg påstått at det «med tanke på alle ufine triks som gjennom årene har blitt brukt overfor de konservative» ikke vil være overraskende dersom valgresultatet blir kjent ugyldig hvis Bønnelista og Frimodig kirke får flertall.

Både Bønnelista og Frimodig kirke regnes som konservative lister, mens Åpen folkekirke har en mer progressiv profil. Sistnevnte ble den største lista ved forrige valg.

Lederen for internettvalgstyret i Den norske kirke reagerer på kraftig på Hedbergs påstander:

– Helt utenkelig, sier Gunnar Winther.

Vurderer injuriesak

Hedberg var i utgangspunktet åpen for å utdype påstandene i et intervju. Torsdag morgen snudde Hedberg, med begrunnelse i at han ønsker å «legge ballen død». Samtidig ble artikkelen sletta fra Bønnelistas nettsider.

I artikkelen, som også har vært lenka til i en annonse på Vårt Lands nettsider, mener Hedberg det er betenkelig at Bønnelista ikke er representert i internettvalgstyret, og mener dette sannsynliggjør at Åpen folkekirke kan annullere et negativt valgresultat.

Han viser til fire tidligere eksempler han mener underbygger påstandene:

Det første eksempelet går på at styreleder Winther visstnok skal ha «vært først ute med å henge ut Bønnelista på Facebook» da lista ble registrert. Winther bestrider dette, og har fortalt Hedberg at han vil vurdere injuriesak dersom Hedberg ikke kan dokumentere påstanden.

Hedberg hevder også at Kirkemøtets ordstyrere i 2020 bevisst la opp voteringsordenen i én sak, slik at Bønnelistas forslag kom til å falle. Han viser også til to tilfeller der Bønnelistas kirkemøtemedlemmer skal ha blitt irettesatt som eksempler på at Åpen folkekirke er troende til å kjenne valget ugyldig.

Noe av det verste er at man trekker inn fagfolk som har sagt ja til å bidra med sin kompetanse, og insinuerer at de skulle ta del i en slik konspirasjon. Det burde Bønnelista holdt seg for god til — Gunnar Winther, leder for internettvalgstyret i Den norske kirke

Trygt valg

Winther betegner det som «forstemmende» at ei av valglistene forsøker å undergrave valgets legitimitet.

Han forteller at det er vedtatt særskilte regler for internettvalget, som er tilgjengelig på Lovdata.no. De slår blant annet fast at Europarådets standarder for elektronisk stemmegivning skal legges til grunn for kirkevalget.

Videre sier han at sikkerheten styrkes ytterligere ved at internettvalgstyret også består av to fagpersoner på feltet: Kristian Gjøsteen, professor i kryptologi ved NTNU og Lisa-Marie Måseidvåg Selvik, som har doktorgrad i statsrett.

Gunnar Winther i Den norsk kirkes internettvalgstyre STYREMØTE: Gunnar Winther leder Den norsk kirkes internettvalgstyre. Her på styremøtet som ble holdt på Kirkemøtet i august, der krypteringsnøklene for valget ble aktivert. (Heidi Olsen / Den norske kirke)

– Noe av det verste er at man trekker inn fagfolk som har sagt ja til å bidra med sin kompetanse, og insinuerer at de skulle ta del i en slik konspirasjon. Det burde Bønnelista holdt seg for god til.

Tjenesteleverandøren Scytl er også en av verdens ledende leverandører av krypterte internettvalg, og har gjennomført offentlige, digitale valg over hele verden.

– Ingen kan garantere at et valg er helt sikkert, heller ikke et digitalvalg. Det vi kan si er at valget avholdes i tråd med strenge anbefalinger og er sikra så langt det lar seg gjøre.

Det innebærer blant annet at internettvalgstyret ikke har tilgang til valgresultatet før valggjennomføringa er gjennomgått og stemmene dekryptert. Ingen i styret har mulighet til å hente ut stemmetall uten at minst tre medlemmer møtes fysisk med sine krypteringsnøkler, og låser opp stemmetalla ved hjelp av Scytls datasystemer.

Åpen folkekirke har ikke flertall

Winther reagerer også på påstanden om at valgstyret kontrolleres av Åpen folkekirke. Han understreker at ingen kirkepolitisk gruppe har flertall i styret.

Selv stiller han til valg for Åpen folkekirke, men han er også den eneste fra Åpen folkekirke i styret. Foruten de to fagpersonene består styret av leder for Den norske kirkes ungdomsutvalg, Thomas Raadin Iversen, og lederen for Interesseforening for Nominasjonskomiteens liste, Erling Birkedal.

– Så gjøres det et forsøk på å skape en logisk sammenheng, der Birkedal beskrives som «svært lojal overfor Åpen folkekirke». Han har jo vært en frontfigur for Nominasjonskomiteens liste, og aldri vært tilknytta noen andre enn dem.

Krypteringsnøkler, kirkevalget, digitalt forhåndsvalgg STRENGT REGELVERK: Internettvalgstyrets fem medlemmer har hver sin krypteringsnøkkel. For å få tilgang til valgresultatet må minst tre av medlemmene møtes fysisk og aktivere nøkkelen på Scytls datasystemer. (Heidi Olsen / Den norske kirke)

Winther mener det er legitimt å spørre hvorfor ikke Bønnelista er representert, men at det spørsmålet må rettes til Kirkerådet. Men ingen kirkepolitisk gruppe har flertall i styret, fremholder han, og legger til at alle styrets avgjørelser har vært enstemmige.

– Kunne valget nytt større legitimitet dersom ingen av medlemmene hadde kirkepolitisk bakgrunn?

– Man kunne selvfølgelig sett for seg et teknokratstyre. Men i offentlige valg er valgstyrene også politisk sammensatt, uten at det stilles spørsmål ved legitimiteten. Her har vi altså valgt å trekke inn to fagpersoner i tillegg.

Kan ikke kansellere

– Hvilken anledning har dere til å annullere valget?

– Dersom valget skulle havarere, på en måte som gjør at vi ikke kan garantere et fritt og rettferdig valg, har vi mandat til å kansellere eller annullere valget. Men vi måtte pekt tilbake på et brudd på valgreglene. Det er helt utenkelig at vi kunne annullert valget på bakgrunn av valgresultatet.

Winther sier at beskyldningene går inn på ham. Han forteller at mye av hans personlige engasjement i kirka har vært knytta til ei tro på at kirkedemokratiet fungerer best når alle opplever at de kan stemme på noen som representerer dem. Derfor er han glad for at «de såkalt konservative» nå har to lister å stemme på.

Han er også provosert over beskyldningene mot ham selv, som ifølge Winther ikke har noen rot i virkeligheten.

Ubesvarte spørsmål

Vårt Land har bedt Hedberg svare på Winthers innvendinger, og stilt en rekke spørsmål. Blant annet:

– Internettvalgstyret sier de ikke vil ha tilgang på resultatet før etter at valget er godkjent, og en kansellering må begrunnes i brudd på valgreglementet. Hvorfor framkommer ikke det i artikkelen din?

I en e-post svarer Jo Hedberg at Winthers trussel om injuriesak bare underbygger poenget i artikkelen. Hedberg mener trusselen om injuriesak, samt kritikk Winther har fremmet mot Bønnelista tidligere, gir grunn til å stille spørsmål ved om Winther er egnet til å lede utvalget.

Hedberg reagerer også på at Vårt Land tok ned annonsen før avtaleperiodens utløp.

– Å skape mistillit til valget er jo en strategi man kjenner fra politikere som Donald Trump og Jair Bolsonaro. Er dette en strategi dere har kopiert?

– Jeg er helt uinteressert i politikk, så jeg har ikke oversikt over hva Trump eller andre har gjort, svarer Hedberg.

Utover det vil han ikke å kommentere saken.

RUTINERT: Jo Hedberg har leda Bønnelista sida opprettelsen i 2018, og har vært medlem av Kirkemøtet de siste fire åra. Nå står han øverst på Bønnelista og Frimodig kirkes fellesliste i Tunsberg bispedømme. (TVL)

Flere påstander

I en seinere korrespondanse ønsker Hedberg å få legge til to påstander: At han tok ned artikkelen fra nettet før 4. september, og at Vårt Land skyldte på teknisk feil da annonsen ble fjerna.

Vårt Land var imidlertid inne på artikkelen 6. september. Konfrontert med dette innrømmer Hedberg at det ikke stemmer at artikkelen ble fjerna, men at «det ikke lå link til siden noen steder». Sida var derfor vanskelig tilgjengelig.

Sjefredaktør i Vårt Land Bjørn Kristoffer Bore sier at annonsen ble fjerna fordi den brøt med Vårt Lands annonseprofil.

– Hvorfor takket Vårt Land ja til annonsen i utgangspunktet?

– I teksten som annonsen lenker til kommer det svært sterke påstander som vi burde vurdert nærmere før publisering. Dette oppdaget vi dessverre for sent.