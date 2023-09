For første gang har det i år vært mulig å forhåndsstemme digitalt i kirkevalget. Det er en mulighet mange har benyttet seg av:

Litt over et døgn før den digitale forhåndsstemmingen avsluttes, hadde nemlig over 70.000 stemt digitalt. I tillegg til dette kommer tallet på fysiske forhåndsstemmer.

Til sammenligning var det ved forrige kirkevalg rundt 36.000 som forhåndsstemte.

– Med digital forhåndsstemming har det aldri vært enklere å stemme i kirkevalget. Det er enkelt å være med og påvirke landets største medlemsdemokrati, skriver kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen i en pressemelding fra Den norske kirke tirsdag morgen.

Fortsatt mulig å forhåndsstemme

De som ennå ikke har forhåndsstemt kan fram til onsdag klokka 15 gjøre dette digitalt på nettsiden kirkevalget.no. Dessuten har flere kirkekontor åpent for fysisk forhåndsstemming frem til fredag 8. september.

På selve valgdagen 11. september er det mulig å stemme i rundt 2.700 valglokaler – samtidig og i nærheten av der man stemmer i det offentlige valget. Alle medlemmer av Den norske kirke som er bosatt i Norge og født i 2008 eller tidligere kan stemme i kirkevalget.

