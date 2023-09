Bønnelistas førstekandidat i Hamar, Filip Hovland, kjente til andrekandidat Vidar Haugens medlemskap i Stopp islamiseringen av Norge (Sian).

Mandag meldte avisa Østlendingen at Bønnelistas andrekandidat i Hamar bispedømme, Vidar Haugen, er aktiv i organisasjonen. Han var spilte også ei aktiv rolle da Sian i juli brant en utgave av Koranen utenfor Stortinget.

Seinest søndag likte Hovland et Facebook-innlegg hvor Haugen promoterer medlemskapet sitt.

Vidar Haugen, facebook-innlegg SKJERMDUMP: Vidar Haugen på Facebook, 3.9.

Har diskutert medlemskapet

På spørsmål om hvorfor han valgte å like innlegget, svarer Hovland at svaret er todelt. For det første ønsker han å støtte opp om promoteringen av alle listas kandidater, og vise at kandidatene «løfter hverandre fram som éi valggruppe».

Dernest sier Hovland at Haugen har en måte å sette ting på spissen på som «også kan ha noen positive sider» – selv om Hovland understreker at han ikke er enig med Haugen i alt.

– Jeg har tidligere snakka med ham om medlemskapet, og selv om jeg ikke er enig med Sian, så forstår jeg hva som ligger til grunn for at han har meldt seg inn.

[ Regjeringens valglekkasjer: – Lokalt press kan ligge bak ]

Vil ikke støte vekk Sian-sympatisører

Til Vårt Land uttalte Hedberg mandag at det å støtte koranbrenninger er uforenlig med å stå på liste for Bønnelista. Hedberg fortalte at han visste at Haugen hadde vært medlem av Sian tidligere, men at han forsto det slik at Haugen ikke lenger var medlem av organisasjonen.

– Hva tenker du om Hedbergs mening?

– Det kan jeg også forstå. Å brenne koraner er en ganske ekstrem ting å gjøre. Jeg mener at vi må respektere at de har sin hellige bok, på samme måte som vi ber om respekt for at vi har vår.

Listeleder Jo Hedberg oppfordrer nå Bønnelistas velgere i Hamar om å kumulere de andre kandidatene på lista, for på den måten å unngå at Haugen blir valgt inn.

– Hva tenker du om at han kommer med denne oppfordringa?

– Det er forståelig, all den tid Haugen har en del sterke meninger som går på sida av det Bønnelista arbeider for. Men jeg håper ikke det betyr at man støter vekk alle som sympatiserer med hans meninger, svarer Hovland.

Det er det nemlig mange som gjør, sier Hovland, både i DNK og i samfunnet for øvrig. Han mener derfor det er viktig å lytte til deres meninger, og prøve å forstå hvorfor de mener det de gjør.