Andrekandidat i Bønnelista aktiv i Sians koranbrenning

Avisa Østlendingen publiserte mandag et intervju med Vidar Haugen, som er Bønnelistas andrekandidat i Hamar bispedømme. Samtidig er han også et aktivt medlem av organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian). Da organisasjonen tidligere i år brant Koranen utenfor Stortinget, sto Haugen bak kamera.

Til Østlendingen sier Haugen at engasjementet i Sian er klarert med Bønnelistas sentralledelse. Overfor Vårt Land bestrider Bønnelistas leder Jo Hedberg denne påstanden.

Tar avstand

Til Vårt Land sier Jo Hedberg at nyheten er sterkt beklagelig, og at Bønnelista tar sterkt avstand fra koranbrenning og Sian sine meninger og metoder.

Han sier at ledelsen i Bønnelista hadde grundige samtaler med Haugen i forkant av nominasjonsprosessen, der engasjementet i Sian var et tema.

I samtalene forsto Hedberg det slik at Haugen ikke lenger var medlem av organisasjonen, og Hedberg sier at de ikke har godkjent at han er medlem.

Vårt Land har vært i kontakt med Vidar Haugen, som mener Hedberg har vært klar over at han fortsatt er aktiv i Sian, at han ikke har fått signaler på at medlemskap i Sian er uforenlig med å stille til valg for Bønnelista, før for et par dager siden.

– Ledelsen i Bønnelista, inkludert Hedberg er veldig klar over at jeg har vært medlem av Sian i mange år. Jeg var også medlem av Sian for fire år siden da jeg også stod på Bønnelistas liste. Jeg har vært helt åpen om dette medlemskapet og mitt aktive engasjement i Sian. Det burde ikke komme som en overraskelse på noen, sier Haugen til Vårt Land.

Haugen sier han ikke har fått noe signal om at hans aktivitet eller medlemskap er i strid med å representere Bønnelista.

– Tvert imot har jeg fått positive tilbakemeldinger fra flere andre i Bønnelista. Enkelte har sagt at de har lurt på å melde seg inn i Sian, men at de har vært redd for at det skal bringe negativ oppmerksomhet. Sånn sett har det undret meg at ingen tok tak i dette da listene ble offentliggjort. De som følger meg på Facebook har sett at jeg har vært aktiv i Sian.

Oppfordrer til å stemme på andre

Siden Bønnelista ikke har mulighet til å stryke Haugen fra sine lister oppfordrer Hedberg nå sine egne velgere i Hamar til å kumulere de andre toppkandidatene, for å sikre at Haugen ikke blir valgt inn i bispedømmerådet.

– Vi fikk også inntrykk av at han var imot brenning av Koranen, som var en forutsetning for at han ble nominert. Det viser seg jo nå å ikke være riktig, hvilket er svært beklagelig, sier Hedberg.

Haugen mener Hedberg oppfører seg uriktig ved å oppfordre velgere til å stemme på andre enn ham selv.

– Da han skjønte at dette kom til å komme opp i media, fikk jeg en tekstmelding hvor han ba meg om å ikke fronte medlemskapet mitt i media. Da svarte jeg at jeg selvfølgelig vil fronte det. Etter dette har jeg ikke hørt noe fra ham.

– Hedberg må få lov til å si det han vil, men jeg kan jo også si at det ikke var jeg som tok initiativet til å stå på Bønnelista. Jeg fikk en henvendelse i våres om jeg kunne tenke meg å stå på lista igjen. Det svarte jeg ja til. På dette tidspunktet ville det vært veldig rart om Hedberg ikke visste at jeg var medlem av Sian.

– Du har altså ikke møtt noen motforestillinger i Bønnelista på ditt medlemskap før de siste par dagene?

– Det stemmer. Tekstmeldingen fra Hedberg er det eneste.

Var aktiv på Facebook

– Hvilken kontakt har du hatt med Haugen siden du ble kjent med at han var medlem, Hedberg?

– Vi har bare utvekslet tekstmeldinger, hvor han har gitt uttrykk for at dette var noe vi visste.

Vidar Haugen er aktiv på Facebook, hvor han jevnlig poster innlegg om sine politiske meninger. Den 23. juli i år postet han et innlegg hvor han anbefaler leserne om å støtte opp om Sian, og i et innlegg søndag beskriver han seg selv som «høyst trolig den eneste listekandidaten i årets kirkevalg som er aktivt medlem av Sian».

– Har dere ikke visst om disse innleggene?

– Vi så hans innlegg på Facebook i går, hvorpå jeg har bedt ham fjerne innlegget. Det ønsket han ikke, svarer Hedberg.

Forventer opprydning

På sin Facebook-side forteller kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum at hun er rystet over opplysningene som framkommer av artikkelen:

«Samarbeid med SIAN har ingen plass i Den norske kirke», skriver hun.

Raaum skriver videre at «slike synspunkter og handlinger er uforenelig med engasjement i Den norske kirke», og at hun legger til grunn at Bønnelista ikke vil assosieres med Sian.

– Hvorfor er det problematisk at Haugen stiller til kirkevalg og er aktiv i Sian?

– Fordi Sian står for noen holdninger som ikke er forenelig med å ha en aktiv rolle i DNK, sier Raaum til Vårt Land, og legger til:

– Dette trenger jeg vel egentlig ikke å utdype. Jeg bare tenker at dette burde være helt klart, og det regner jeg med at også Bønnelista vil si.

– Nå oppfordrer de til til å ikke stemme på ham, og heller kumulere andre kandidater. Hva tenker du om måten Bønnelista responderer på her?

– Dette er jeg glad for og dette er det behov for at Bønnelista sier tydelig, sier hun.

– Jeg registrerer at han står som nummer to og allerede har fått listetillegg, og dermed vil ha stor mulighet for å bli valgt inn hvis Bønnelista får to mandater i Hamar.

Mener Bønnelista bør bekrefte uforenlighet med engasjement i DNK

– I sommer skrev Haugen på Facebook at han oppfordrer folk til å støtte opp om Sian. Burde Bønnelista oppdaget dette før?

– Jeg regner med at det er kontakt mellom kandidatene på Bønnelista. Jeg vil være overrasket hvis det ikke er dialog mellom kandidatene, men dette gjelder indre forhold og jeg har ingen mening om utover det, sier Raaum.

– Hva tenker du Bønnelista bør gjøre nå?

– Bønnelista bør ta tydelig avstand fra Sian og Sians holdninger, og bekrefte at støtte til Sian er uforenelig med engasjement i DNK, sier Raaum.

Åpen folkekirkes leder Gard Sandaker-Nielsen har også gått ut mot Haugen, og mener at «saken viser hva kirkevalget står om».

– Vet hun hva Sian står for?

– Raaum og Hedberg virker til å si at det uforenlig å være kirkepolitiker i Den norske kirke og å være medlem av Sian. Du tenker de to tingene er forenlig, Haugen?

– Konkretiserer de hva de mener skal være uforenlig med det? Kampen mot islamiseringen av vårt samfunn burde være mer en selvfølge enn kontroversielt. Når det gjelder dette med koranbrenning, har jeg tatt noen diskusjoner med ledelsen i Sian fordi jeg er uenige i å bruke et så sterkt virkemiddel hvis det ikke skjer ved en virkelig viktig anledning.

Haugen spør hvordan Raaum kan «uttale seg på vegne av Bønnelista når ho ikke er medlem?»

– Vet hun hva Sian står for? Det er noe ganske mye mer og annet enn det som blir framstilt i media rundt bråk og opptøyer i forbindelse med demonstrasjonene. Jeg har flere ganger uttalt på Facebook at det burde være en helt naturlig sak for enhver kristen å kjempe mot at en antikristen religion får mer innpass i samfunnet og også i kirka.