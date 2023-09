Valgkampen i Den norske kirke hardner til, og listene kniver med hverandre om plassen på flere flater. På én front er imidlertid Bønnelista den soleklare vinneren (på walkover):

Valgkamplåter.

I 2019 slapp Bønnelista låtene «Stem i, stem i» og «Mer himmel på jord». Nå følger lista opp en ny valgkampsang for å promotere seg som alternativ i kirkevalget.

«Gledeskongen»

Låta har fått navnet «Gledeskongen», og har blitt spilt på TVL, Kanal 10 og Visjon Norge. Ifølge listeleder Jo Hedberg har det kommet flere positive tilbakemeldinger på videoen.

På spørsmål om hvorfor Bønnelista satser på sang, svarer han at det opp igjennom historien ofte har vært slik at de som står i spissen for forandringer også driver med musikk. Hedberg nevner Martin Luther som ett eksempel på dette, men legger til at han ikke ønsker å sammenligne Bønnelista for mye med ham.

– Det er jo en fin måte å formidle budskapet vårt på en annen måte enn å bare snakke.

Listas eget verk

Størsteparten av videoen er spilt inn på Fredriksten festning i Halden på H.M. dronning Sonjas fødselsdag. Derfor kan man se klipp av salutter i videoen. Mot slutten av videoen kan man også se et klipp av Møre-lista, samt droneklipp som ble tatt opp under Bønnelistas sykkelpilgrimstur til Trondheim i slutten av juli.

– Det regnet veldig mye den dagen, så vi måtte filme mellom bygene. Forholdene tatt i betraktning synes jeg resultatet ble veldig fint.

Foruten to stiller alle som deltar i «Gledeskongen»-videoen til valg for Bønnelista, og tekstforfatter Halvard Lund er en av de som ber fast for lista. Hedberg forteller at «Stem i, stem i » faktisk ble skrevet en natt på Bønnelistas bønnevake for Kirkemøtet i 2018.

FORNØYD: Jo Hedberg mener musikkvideoen er en fin måte å formidle Bønnelistas budskap på. (Tuva Skare)

Fremførelsen er det imidlertid Odd Arvid Stykket, medpastor i Tabernakelet Skien som står for. Han er pinsevenn, men forteller at han står for de samme verdiene som Bønnelista. Han har blitt kjent med lista gjennom et felles engasjement for sjelesorg og sosialt arbeid.

– Jeg har gitt ut noen CD-er om hvordan helbredelse kan oppnås gjennom bønn. Men for meg er musikken er en sidegeskjeft, og et virkemiddel i trosformidlinga.

Spesiell plattform

Videoen er lansert på plattformen Rumble – et alternativ til den mer kjente, Google-eide plattformen Youtube.

Rumble promoterer seg som «immun mot kanselleringskultur», og har særlig blitt populær blant aktører på den amerikanske høyre- og ytre-høyresida. Selskapets servere er også vertskap for Donald Trumps sosiale medieplattform Truth Social.

– Hvorfor har dere valgt å legge ut videoen på Rumble, det er jo en litt uortodoks plattform?

– Vi la den på Rumble fordi det da ikke er så lett å ta den av nettet, som det er på Youtube, svarer Hedberg.

Musikkens politiske kraft

Kjetil Klette-Bøhler er professor i musikk og kultur ved Universitet i Sør-Øst Norge. Der forsker han blant annet på musikkens politiske kraft.

Han forteller at musikk spiller ei sentral rolle i å mobilisere velgere under valg i mange av verdens største land. Han nevner fjorårets presidentvalg i Brasil som et eksempel, der den hjemmesnekra låta «Tá na Hora do Jair Já Ir Embora» (Det er på tide at Jair [Bolsonaro] drar) ble den mest avspilte låta den høsten.

Klette-Bøhlers forskning på musikkens politiske kraft i Brasil er del av det internasjonale forskningsprosjektet, AGOPOL: Algorhitmic Governance and Cultures of Policing, som er finanisiert av Norges Forskningsråd VALGMUSIKK: – Musikken bør være fengende, svarer Kjetil Klette-Bøhler på spørsmål om hva som skal til for at valgmusikk lykkes. (Privat)

– Vi finner også flere eksempler på at norske partier bruker musikk som en del av valgkampen, da fengende sanger kan bidra til å skape oppmerksomhet rundt konkrete valgkampsaker. Samtidig utfordrer det ideen om at politikk og demokrati primært skal være tuftet på argumentasjon og det beste argument, sier han.

Selv om dette er et viktig ideal mener Klette-Bøhler det er viktig å huske på at stemmegiverne i stor grad påvirkes av følelser.

Kan mobilisere

– Hva må til for at en valgkamplåt lykkes?

– Musikken bør være fengende. På engelsk har man begrepet «earworms», altså at man får noen sanger på hjernen enten man vil det eller ei. Det har et sterkt politisk potensial i valgkamper. Samtidig er det viktig å understreke at hva som er fengende varierer mellom ulike kulturer, svarer Klette-Bøhler.

– Hva er den politiske musikkens primærfunksjon – å nå ut til nye mennesker, eller å mobilisere egne rekker?

– Begge deler, tenker jeg. Låta kan kanskje mobilisere noen som i utgangspunktet ikke er så interessert i valget, og kanskje ikke tenker å stemme, da musikk kan mobilisere via følelser og repetisjon.

[ Prøv Vårt Lands kirkevalgomat! ]

Uønska effekt?

Leif Tore Lindø er journalist i Stavanger Aftenblad og en av programlederne i podkasten Aftenbla-bla. Han er også sønn av tidligere kirkerådsleder Svein Arne Lindø, og vokste etter utsagn «opp på misjonsmarken i Bhutan».

Han sier at videoen går inn i lengre tradisjon av diverse bedrifter og organisasjoner som «plutselig finner ut at det er en god idé» å lage musikkvideoer. Ifølge Lindø finnes det flere «legendariske» eksempler på at dette ikke alltid går så bra.

– Denne videoen har potensial til å nå veldig langt, men kanskje ikke av de grunnene Bønnelista skulle ønske, kommenterer han.

Det fremstår som om ei blanding av Børud-Gjengen, et korps og en gruppe gammelmodige folk har lånt utstyret til ungene sine – og ikke fått det til så bra — Leif Tore Lindø, journalist i Stavanger Aftenblad

Lite vellykka

Lindø tror videoen først og fremst er egna til å sementere holdningene som allerede finnes der ute. Veldig mange vil, ifølge Lindø, få bekreftet det de allerede tenker: At dette er «en gammelmodig gjeng som ikke er i nærheten av å ha ei hånd på samfunnspulsen».

Journalist Leif Tore Lindø IKKE NÅDIG: Journalist i Stavanger Aftenblad Leif Tore Lindø sparer ikke på kruttet når han kommenterer videoen. (Jonas Haarr Friestad/Stavanger Aftenblad)

Samtidig åpner han for at «de som allerede sokner til miljøet vil kunne tenke at dette er både flott og friskt».

– Det fremstår som om ei blanding av Børud-Gjengen, et korps og en gruppe gammelmodige folk har lånt utstyret til ungene sine – og ikke fått det til så bra, sier han.

At mange vil synes at videoen er ufrivillig morsom er likevel ikke så farlig, sier Lindø. Hans analyse er at Bønnelista uansett ikke har så mye anseelse å tape hos de som ler av videoen. Imens kan oppmerksomheten potensielt bidra til mer bevissthet og engasjement rundt kirkevalget.

– Men det er ikke mange som ville sendt dette ut i verden for å vinne nytt terreng.

[ Biskopene er splitta synet på hvem de ønsker som ny kollega ]

Fengende

Lindø vil likevel gi Bønnelista honnør for et «catchy» refreng. Etter å ha hørt låta et par ganger, går han nå rundt og småsynger på kontoret. Lindø har derfor følgende advarsel til de som vurderer å se videoen:

– Den fester seg i hodet, og det er nok mange som vil gå rundt og nynne på den i ettertid.

Vårt Land har vært i kontakt med de to andre kirkepolitiske listene som stiller til valg, Åpen folkekirke og Frimodig kirke, som begge avkrefter at de har planer om å ta opp konkurransen med Bønnelista.

---

Bønnelista

Én av fire lister som stiller til kirkevalget 2023. Bønnelista stiller til valg i alle de elleve bispedømmene – i Tunsberg med fellesliste i samarbeid med Frimodig kirke.

Stilte for første gang liste i 2019, og fikk da ni representanter på Kirkemøtet.

Har slagordene «Mer himmel på jord, plantet i Guds ord, til alle på jord» og «La kirken være kirke».

---