Misjonssambandet må legge ned hundre år gamle lokallag

– Det er særlig barnelag med eldre ledere på bygda vi har mistet. De ga seg under pandemien, sier Hans Kristian Skaar.

Han er leder i Misjonssambandet ung, Misjonssambandets barne- og ungdomsorganisasjon. I forbindelse med deres kommende landsmøte, har organisasjonen offentliggjort sin toårsrapport.

Den beskriver et Misjonssamband ung i motbakke:

«Vi må dessverre konstatere at en del av vårt lokale arbeid har blitt lagt helt ned i løpet av perioden. Vi kommer ut av pandemien med rundt 30 færre fellesskap enn vi gikk inn i den med», står det i klartekst.

Et bygde-problem

Skaar forklarer nedgangen som en naturlig konsekvens av at det meste av deres aktivitet måtte legges på is i pandemiårene 2020 og 2021.

Og opptiningen skjer langsomt. Omkring fem prosent av alle lokale fellesskap er altså lagt ned, de fleste i bygde-Norge.

NLM ung-lederen peker på frafall av mangeårige ildsjeler som deler av årsaken:

– Det meste av vår aktivitet ligger i bygdene i Norge. Der er det mange godt voksne ledere som typisk driver små fellesskap, eksempelvis for barn. Når disse har takket for seg under pandemien, har det ikke automatisk vært noen nye til å ta over. Da legges laget ned, forteller han.

Skaar forteller at noen av lagene har vært drevet i over 100 år.

– Det er veldig vemodig når vi får færre arenaer å drive arbeidet vårt på. Vi har ikke samme momentum som før.

Nedgang på leir

I tillegg til at antall lokallag faller, er også rekrutteringen til leirer og arrangementer vanskeligere enn før pandemien.

Selv om flere av NLM ung sine leirer ble fylt opp av påmeldte deltakere, var det i fjor såpass vanskelig å rekruttere frivillige ledere at de ble avlyst.

Skaar mener det er bedre i år, men at de stadig har mindre aktivitet og færre deltakere enn før pandemien.

Ung Landsmøte (UL) er organisasjonens største festival, og er den store satsningen inn mot ungdom fra 15 år og oppover. I år var det nesten 2.000 deltakere innom i løpet av uka, mot 5.500 i rekordåret 2014.

NMSU med konfirmant-løsning

Hos Det norske misjonsselskap (NMS) sin barne- og ungdomsorganisasjon NMSU har derimot deltakelsen økt i forhold til før pandemien.

I pre-pandemiåret 2019 hadde de omkring 2.400 deltakere på sine leirer, mot 3.300 etter pandemien.

BARN OG UNGE: Stig Sunde, daglig leder NMSU

Daglig leder i NMSU, Stig Sunde, mener årsaken ligger i organisasjonens satsning på konfirmantleirer:

– Fra og med i fjor har vi en ny satsning på konfirmantleirer i samarbeid med menigheter i Den norske kirke. I fjor arrangerte vi ni konfirmantleirer, og i år øker vi til 28 leirer.

Han forteller at de også opplever en økning i forhold til 2019-nivå på flere av leirstedene til NMS. Likevel er det fortsatt mange leirsteder som har hatt lav deltakelse over tid:

– Det er noen leirsteder hvor det har vært lav deltakelse over tid. Rundt disse stedene forsterket pandemien de eksisterende utfordringene, sier han.

NMS har i dag 13 leirsteder i Norge. I følge en rapport fra NMS’ landsstyre i juni, sliter flere av dem med store vedlikeholdsetterslep.