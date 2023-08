Misjonssambandets festivalsatsning ga uventet effekt

– Jeg tror det har vært viktig for unge voksne å ha et sted for tro og tilhørighet, samtidig som det har gitt frukter for oss rent økonomisk, sier leder i Misjonssambandet ung, Hans Kristian Skaar.

SUKSESS: Å ha et eget konsept for unge voksne fra 22 år og oppover på festivalen Ung Landsmøte (UL) har gitt utbytte på flere måter, ifølge festivalsjef og leder i Misjonssambandet ung, Hans Kristian Skaar. (Matilde Solsvik)

På organisasjonens årlige sommerfestival, Ung landsmøte (UL), økte inntektene fra kollekten og fastgivertjeneste. Dette skjer etter at de i år bestemte seg for å lage en egen under-festival for unge voksne over 22 år, parallelt med UL-festivalen. Den har de kalt UL+.

Fikk inn dobbelt så mye

Og det er ingen beskjeden økning i pengeinnsamlingen: På årets UL samlet de nemlig inn nesten 270.000 kroner i kollektinntekter. Det er godt over dobbelt så mye som i fjor, da de samlet inn omkring 114.000 kroner.

NYTT KONSEPT: UL+ ble arrangert for første gang i sommer. På programmet sto swingkurs ved Aase Victoria Wangen (29). – Jeg hadde aldri trodd at det kom til å komme så mange som det gjorde, sa hun. (Matilde Solsvik)

Hans Kristian Skaar er strålende fornøyd med tallene. Han tror økningen skyldes både at giverne er eldre, men også at økende globalt engasjement gjør dem giverglade:

– De unge har et mer globalt perspektiv nå enn før. Når misjon og bistand settes på agendaen, blir det stort oppmøte og ekstra stort engasjement.

Flere fastgivere

I tillegg har Misjonssambandet ung også nådd nye høyder hva gjelder fastgivere.

834 gir nå månedlige beløp til organisasjonen, mot 759 i fjor.

Det betyr at Misjonssambandet ung ligger an til å motta over 3 millioner kroner fra faste givere i 2023, noe som er en økning på 50 prosent fra i fjor.

Pengene går til prosjektet ungGlobal, som er Misjonssambandet ung sitt internasjonale bistands- og misjonsarbeid med ungdom som målgruppe.

---

Misjonssambandet ung

Misjonssambandet (NLM) er Norge og Nordens største misjonsselskap.

Misjonssambandet ung er NLM sin barne- og ungdomsorganisasjon.

Har 7000 elever og studenter på 34 ulike privatskoler.

Har tilsammen 606 fellesskap i hele landet.

---