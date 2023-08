Muslimsk leder fordømmer angrep på kristne

– Vi følger med på situasjonen i Pakistan. Mobben blir kalt for representanter for terror og vold, og de kan ikke under noen omstendigheter være representanter for Islam, sier Arshad Jamil i Muslimsk Dialognettverk.

Etter at det onsdag i forrige uke brøt ut voldelige opptøyer mot den kristne minoriteten i byen Faisalabad i Pakistan, har både norsk-pakistanske kristne og muslimer reagert sterkt.

Nå vil Jamil, som også er leder for moskeen ICC Alna, uttale seg klart og tydelig:

– Norske muslimer fordømmer volden på det sterkeste, sier Jamil til Vårt Land.

– Tross alt mitt fødeland

Selv kom Jamil kom til Norge fra Pakistan som 13-åring, og forteller at han følger med på forholdene i Pakistan.

De lærde har tatt sterk avstand fra voldsbruken, og oppfordrer til å ikke ta loven i egne hender — Arshad Jamil i Muslimsk Dialognettverk

– Normalt uttaler jeg meg ikke om utenlandske politiske forhold, men det er tross alt mitt fødeland. Det gjør ekstra vondt å se hvordan brudd på grunnleggende menneskerettigheter, med støtte fra generaler, har vært normen i det siste, sier han.

Han forteller at lærde muslimer i Pakistan synes det er flaut når noen først protesterer mot brenning av koranen, for deretter å bli med på volden:

– De lærde har tatt sterk avstand fra voldsbruken, og oppfordrer til å ikke ta loven i egne hender.

Jamil forteller at muslimer i Pakistan har forsøkt å hjelpe kristne:

– Flere moskeer har åpnet sine dører og invitert det kristne miljøet inn for å holde gudstjenestene sine der. Dette synes jeg er islams rette ånd, sier Jamil.

Etterlyser mer oppmerksomhet

Jamil oppfordrer norske myndigheter og organisasjoner til å ha et tydelig standpunkt mot brudd på menneskerettigheter i Pakistan.

– Det har vært helt stille fra norsk hold. Ingen fordømmelse, ingen reaksjoner på drap og kidnapping av journalister. Ingen støtte til de som kjemper for sin frihet. Vi er jo fanebærere av ytringsfriheten. Vi har et ansvar også for dem som kjemper for demokrati, og frihet fra diktatur og korrupsjon i Pakistan, sier Jamil.

Han forteller videre at ytringsfrihet og pressefrihet har vært fraværende i Pakistan den siste tiden.

– Og det i et samfunn der det allerede er mye korrupsjon og ingen likhet for loven, legger han til.

Han mener demokrati, likhet for loven og et velferdssamfunnet er det som skal til for å få bukt med mobben:

– Det er først da de vil frykte konsekvenser for brudd på loven. Jeg vil likevel berømme moskeer og det muslimske miljøet i Pakistan som har forsøkt å hjelpe de kristne.