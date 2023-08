Foreningen Fri beklager at pedofile ble tatt inn i varmen

I en større reportasje i A-magasinet avdekkes en bekmørk del av Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (Fri):

I 1982 fikk en egen arbeidsgruppe for pedofile i Norge bli en egen underavdeling av Det norske forbundet av 1948 (DNF).

DNF var Norges første offentlige skeive organisasjon, og har siden skiftet navn til foreningen FRI.

Innlemmelsen av gruppen, som het «Pedofil arbeidsgruppe», skjedde med godkjennelse av daværende generalsekretær Kim Friele og daværende styreleder Geir Hagland, ifølge Aftenposten.

FRI beklager

Ved å bli en underavdeling av DNF kunne arbeidsgruppen for pedofile fortsette sine aktiviteter med statsstøtte, ifølge A-magasinet. De opplyser at DNF fikk 50.000 kroner i statsstøtte i 1982, noe som tilsvarer cirka 170.000 kroner i dag. Det fremgår ikke av regnskapet hvor mye som eventuelt tilfalt Pedofil arbeidsgruppe, skriver de.

Som følge av både internt og eksternt press opphørte gruppen å være en del av organisasjonen etter ett år, opplyser foreningen Fri.

På sine nettsider beklager Fri at gruppen ble innlemmet i foreningen deres.

«Vi tar fullstendig avstand fra denne delen av Fris historie. Vi ønsker å beklage de hendelsene som fant sted og gi tydelig uttrykk for at gruppen aldri skulle ha blitt godkjent som en del av DNF-48. Vi erkjenner alvoret i saken, og vi tar dette som en påminnelse om viktigheten av å kontinuerlig arbeide for et inkluderende og trygt miljø for alle», skriver de.

– Vil fortsette å styrke våre retningslinjer

De påpeker at Fri i dag ikke er det samme som DNF var den gang.

«Vi vil fortsette å styrke våre retningslinjer, vedtekter og tiltak for å sikre at alle medlemmer og involverte føler seg beskyttet og respektert», skriver de, og påpeker at de «setter pris på at det kastes lys på denne alvorlige saken».

«Dette gir de av oss som har vært utsatt for lignende overgrep den anerkjennelsen og støtten vi fortjener. Vi håper også at denne åpenheten vil gjøre det enklere for andre som har opplevd lignende situasjoner å dele sine historier», skriver foreningen.

De påpeker at FRI i sine vedtekter har et klart mål om «et samfunn der alle, basert på likeverd, selvbestemmelse og samtykke, kan leve åpent med sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk uten frykt for diskriminering, stigmatisering eller trakassering.»

Videre understreker de at det er «et særskilt behov for å beskytte barn, og de skal være trygge mot krenkelser og overgrep»

«Dette er et ansvar vi alle må ta på alvor», heter det i beklagelsen.

Forsvarer Friele

Daværende generalsekretær i DNF, Kim Friele, døde i 2021. I A-magasinet tar psykolog og sexolog Thore Langfeldt henne i forsvar:

Ifølge ham var mange av medlemmene i arbeidsgruppen ikke pedofile «etter den riktige definisjonen av ordet». I stedet hadde de det han kaller «en pedofil forstyrrelse». Det innebærer at de i stedet var interessert i et forhold til en 13-åring eller en 14-åring, forklarer han.

– Derfor mener jeg det blir feil å henge ut Kim Friele for å ha støttet pedofili. Jeg tror heller ikke hun tenkte så mye på definisjonen, sier Langfeldt til A-magasinet.

Daværende styreleder i DNF, Geir Hagland, opplyser til A-magasinet at han ikke ønsker å stille til intervju. I e-post til dem skriver han at «homobevegelsen i Norge aldri har støttet en pedofil gruppe – hverken organisasjonsmessig, politisk eller økonomisk».