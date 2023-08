Kirkeansatte oppfordres til å droppe stridstemaer rundt lunsjbordet

– Jeg ble nesten litt rystet av å lese dette, sier Silje Carina Bjerkås, daglig leder Sinsen menighet.

Nylig sendte Den norske kirke ut et nyhetsbrev til sine ansatte. Med det fulgte noen råd om hvordan ivareta et godt arbeidsmiljø på kirkekontorene ved høstens kirkevalgkamp:

«Det er ikke sikkert at aviser skal ligge framme eller konfliktsaker må diskuteres rundt bordene disse ukene», skrev kirkens nasjonale hovedverneombud, Hilde Fylling, i en artikkel på kirken.no som det ble lenket til i nyhetsbrevet.

I artikkelen påpeker hun at kirkevalgkamp er én av flere anledninger hvor uenighet særlig blir satt på dagsorden i Den norske kirke.

«De som stiller til valg, vil fortelle hva de står for og hvordan de ønsker å utvikle kirken lokalt, regionalt og nasjonalt. Men i noen av de sakene det er uenighet om, handler det om menneskers og kollegers liv.»

– Min oppfordring er å huske på at vi er hverandres arbeidsmiljø. Problemet er at når man er saklig uenig i spørsmål om kvinnelige prester eller likekjønnet samliv, så er det ikke saker som sitter rundt lunsjbordet, det er personer, sier Fylling til Vårt Land.

– Ikke relevant

Av hensyn til dem maner hun derfor til forsiktighet.

– Vi må stille opp for hverandre i arbeidsmiljøet, ikke for å gi hverandre munnkurv, men for at alle skal ha det hyggelig på jobb.

– Men bør man ikke ha en mest mulig opplyst samtale når det er kirkevalg, også på kirkekontorene?

– Jeg har ikke oppfattet at diskusjonene rundt lunsjbordene har vært relevant for hva man skal stemme ved valget. Men konfliktsaker som tas opp i media smitter inn på kirkekontorene. Vi trenger ikke det.

Daglig leder i Sinsen menighet i Oslo, Silje Carina Bjerkås, synes det er fint at hovedverneombudet kommer med en påminner om at de ansatte er hverandres arbeidsmiljø, men synes Fylling går for langt med sine anmodninger.

– Her nærmest ber hun de ansatte om å legge bort dagsavisene fra lunsjrommene og helst ikke snakke om om den største begivenheten i denne fireårsperioden, nemlig kirkevalget.

Hun påpeker at utfallet av kirkevalget vil påvirke kirken – og dermed også de ansatte – de neste fire årene.

– De fleste kirkeansatte er engasjerte i kirken vår, ikke minst er de engasjert i det lokalsamfunnet vi tjenestegjør i. Jeg synes derfor det blir litt spesielt om vi skal la være å engasjere oss på jobb.

Med oppfordringene synes jeg hun viser en slags mistillit til de ansatte — Silje Carina Bjerkås, daglig leder i Sinsen menighet

– Mistillit til de ansatte

– Å ta opp betente saker på jobb kan altså gå utover arbeidsmiljøet, mener Fylling. Er ikke det en legitim begrunnelse for å droppe diskusjonene rundt lunsjbordet?

– Med oppfordringene synes jeg hun viser en slags mistillit til de ansatte, nemlig at vi ikke skal klare å snakke sammen rundt lunsjbordet på en ordentlig måte. Dette handler ikke nødvendigvis bare om konfliktsaker, men det framstår som man innskrenker ytringsrommet i kirka. Det mener jeg er feil vei å gå, sier hun.

Hun viser til at det foreligger rapporter hvor det går fram at det er noen arbeidsmiljøutfordringer i Den norske kirke, blant annet for kvinnelige prester og skeive.

– Men jeg tror ikke måten å løse det på er å ikke snakke om dem, snarere tvert imot, sier Bjerkås.

Hilde Fylling er blitt forelagt kritikken fra Bjerkås, og svarer slik:

– Det er selvsagt ikke forbudt å ha aviser i lunsjrommet. Det som er mitt anliggende er at vi alle husker at vi er hverandres arbeidsmiljø i tider hvor det kan bli skarpt debattklima og noen grupper ansatte opplever det belastende å «være en sak» som skal diskuteres. Det er et viktig lederansvar å følge med på arbeidsmiljøet, også i kirkevalgtiden, sier hun.

Kirkevalget 2023

Kirkevalget 2023 arrangeres i september, parallelt med det offentlige kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Her velges representanter til menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (Den norske kirkes høyeste demokratisk valgte organ). Valgperioden er på fire år.

2023 er det første året man kan forhåndsstemme digitalt.

Listene over hvem som stiller til valg til menighetsråd og bispedømmeråd finner du på nettsidene til Den norske kirke.

