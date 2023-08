Den norske kirkes digitalprest, Brage Molteberg Midtsund, er aktiv på sosiale medier, blant annet på TikTok. Her møter han særlig ungdommer.

– Har du hørt om anbefalingen som Den norske kirkes sikkerhetsutvalg kom med i juni, om at ansatte ikke skal ha TikTok på samme telefon som kirkens andre systemer?

– Ja, det har jeg. I og med at jeg er digitalprest så følger jeg med på dette, og plukket det kjapt opp da utvalget sendte ut beskjeden.

Kan brukes – på separat telefon

Jan Rune Fagermoen er avdelingsdirektør for digitalisering, HR og utvikling i Den norske kirke, og leder av Sikkerhetsutvalget. Etter to møter og grundig diskusjon i utvalget, landet utvalget i juni på at TikTok ikke bør lastes ned og brukes på telefoner som også har tilgang til kirkens systemer.

I mars kom Nasjonal sikkerhetsmyndighet med samme anbefaling for alle offentlig ansattes telefoner.

TikTok skriver selv i sine vilkår, som godtas når brukeren laster ned appen, at de samler inn informasjon fra andre apper på telefonen.

– Det er en fare for at personopplysninger kommer til folk som ikke skal ha dem, sier Fagermoen.

Han påpeker at TikTok kan brukes, og at anbefalingen er at separate telefoner eller nettbrett tas i bruk til dette.

Kostnaden for ekstra telefon eller nettbrett mener han at arbeidsgiver skal ta.

LEDER: Jan Rune Fagermoen leder Sikkerhetsutvalget i Den norske kirke. (Erlend Berge)

Forventer at rådene følges

Lederen i Sikkerhetsutvalget forventer at ansatte følger rådene.

– Hvis folk ikke følger dem, så må vi stramme til.

– Hvilke grep gjøres for at anbefalingen skal etterfølges?

– Vi vil sørge for at det kommer informasjon til alle arbeidsgivere. Men TikTok er jo ikke enestående, så vi gjør fortløpende vurderinger av andre apper og systemer også. Det er jo ikke sånn at hvis kirkelige ansatte ikke bruker TikTok på kirkelig enheter, så er problemet løst. Vi holder kronisk øye med dette.

Fagermoen sier han opplever at anbefalingen blir forstått.

Mener folkekirka må være på sosiale medier

For digitalprest Molteberg Midtsund løser det seg slik at han får en egen telefon fra Borg bispedømme som han kan bruke til TikTok og andre sosiale medier. På denne telefonen skal han ikke ha tilgang til kirkens e-postsystem, medlemsregister og lignende.

Digitalpresten synes Sikkerhetsutvalgets anbefaling er forståelig, så lenge det tilrettelegges for at arbeidet som gjøres på TikTok kan fortsette.

– For mitt bispedømme var det en selvfølge at de skulle dekke egen telefon slik at vi forholder oss til anbefalingen, og det funker fint for meg å ha et par telefoner.

Digital prest TILSTEDE: Digitalprest Molteberg Midtsund benytter seg av humor i formidlingen på TikTok. (Tuva Ska)

Hvis Den norske kirke skal være en integrert folkekirke, må kirka være til stede på sosiale medier, mener Molteberg Midtsund.

– Det står i målene til Den norske kirke at vi skal være der folk er. Mange er på sosiale medier, særlig ungdommer, som er min målgruppe.

Når han sender gudstjeneste direkte på TikTok så kan det være fra 50 til 200 deltakere som deltar, forteller han.

– Evangeliet skal ut til alle folkeslag, og da tenker jeg at det er viktig å utnytte de kanalene vi har.

For ordens skyld: Journalist Lena Caroline Stordalen er ordinert prest i Den norske kirke.

